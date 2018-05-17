17.05.2018 16:20

Харьковские школьники разыграли кубок по мини-футболу

Сегодня, 17 мая, в сквере Фариса Сафарова, в Новобаварском районе, состоялся турнир по мини-футболу среди юношей. В соревнованиях приняли участие 12 команд.



Фото: Василий Голосный

«Мне нравиться футбол, это моё хобби и в свободное время я пытаюсь выйти во двор побуцать мяч. Я не всегда играю на воротах. Футбол приносит мне адреналин и всякие переживания, когда на воротах стоишь. Вратарь - это как половина команды. Это всё очень прикольно.» - рассказывает Назар школьник, участник футбольных соревнований.

Популяризация футбола среди юношей, поиск молодых и талантливых спортсменов - таковы были главные задачи этого мероприятия. Трем лучшим командам вручили призовые кубки.

Но это не все подарки, которые ожидали школьников от инициатора турнира, бывшего футболиста, депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко.

«С футболом была связана вся моя жизнь и я испытываю ностальгию, когда прикасаюсь к мячу. Ребятам желаю только побед. Я сам знаю, насколько тяжело, насколько трудно даются и все тренировочные процессы. Что касается нашего призового фонда, то я ребятам подарил билеты на игру, которая состоится 23 мая на стадионе Металлист. Это матч нашего знаменитого вратаря Александра Горяинова. Ребята пойдут и смогут увидеть всех звёзд, которые там будут играть и, конечно, это своего рода популяризация спорта. Они посмотрят на мастерство, на уровень, к чему нужно стремиться.» - рассказывает Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.