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21.07.2018  21:45   

Как в Харькове мерялись силами богатыри

21 июля в Харькове, на площади Свободы прошел 4 тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова - 2018».


Фото: Василий Голосный

На турнир собрались сильнейшие атлеты из разных городов Украины.

Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: логлифт – подъем «бревна» весом 120, 130 кг., «прогулка лесника» 300 кг. + 4 переворота колеса 300кг, гири весом 67 кг, 80 кг, «уточка» 190 кг. на дистанции 20 м. и удержание двух «чемоданов» по 140 кг. каждый.

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Тэги:  богатырь харькова, площадь свободы, харьков, атлет, турнир
 
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