Как в Харькове мерялись силами богатыри

21 июля в Харькове, на площади Свободы прошел 4 тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова - 2018».
На турнир собрались сильнейшие атлеты из разных городов Украины.
Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: логлифт – подъем «бревна» весом 120, 130 кг., «прогулка лесника» 300 кг. + 4 переворота колеса 300кг, гири весом 67 кг, 80 кг, «уточка» 190 кг. на дистанции 20 м. и удержание двух «чемоданов» по 140 кг. каждый.
Обострится готовность любой ценой отстаивать свои интересы. День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций, где надо действовать решительно и четко.
Теплая дождливая погода сохранится в Харькове на выходных. Днем столбик термометра по-прежнему на отметке в +30 градусов.
Фестиваль «Кельнские огни» – великолепный праздник фейерверков на Рейне, который проходит каждый год в середине июля.
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