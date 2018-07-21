21.07.2018 21:45

Как в Харькове мерялись силами богатыри

21 июля в Харькове, на площади Свободы прошел 4 тур Открытого всеукраинского турнира «Богатырь Харькова - 2018».



Фото: Василий Голосный

На турнир собрались сильнейшие атлеты из разных городов Украины.



Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: логлифт – подъем «бревна» весом 120, 130 кг., «прогулка лесника» 300 кг. + 4 переворота колеса 300кг, гири весом 67 кг, 80 кг, «уточка» 190 кг. на дистанции 20 м. и удержание двух «чемоданов» по 140 кг. каждый.