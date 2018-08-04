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04.08.2018  22:57   

Паркур-фестиваль «Prokach Days» в Харькове

III паркур-фестиваль «Prokach Days» состоялся 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).


Фото: Василий Голосный

Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Street Culture». Как отметили организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съехались несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.

Фестиваль прошел в нескольких дисциплинах:

- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);

- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);

- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).

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Тэги:  паркур, фестиваль, харьков, prokach days
 
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