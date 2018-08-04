04.08.2018 22:57

Паркур-фестиваль «Prokach Days» в Харькове

III паркур-фестиваль «Prokach Days» состоялся 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).



Фото: Василий Голосный

Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Street Culture». Как отметили организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съехались несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.



Фестиваль прошел в нескольких дисциплинах:



- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);



- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);



- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).