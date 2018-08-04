Паркур-фестиваль «Prokach Days» в Харькове

III паркур-фестиваль «Prokach Days» состоялся 4 августа на площадке возле Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н. В. Лысенко ( ул. Сумская, 25).
Мероприятие прошло в рамках городского проекта «Street Culture». Как отметили организаторы, фестиваль «Prokach Days» объединяет людей, занимающихся паркуром, трикингом, уличной акробатикой и просто тех, кому нравится этот вид уличной культуры. В Харьков съехались несколько десятков фрираннеров и трейсеров со всей Украины.
Фестиваль прошел в нескольких дисциплинах:
- фриран (с англ. - свободный бег, направлен на работу над эстетичностью, зрелищностью движений);
- паркур (искусство рационального перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжков);
- трикинг (сочетание движений из боевых искусств, гимнастики, капоэйры, брейкданса и других дисциплин).
Сегодня будут преобладать не личные, а общественные интересы. Звезды предупреждают, что не стоит слишком активно лезть в чужие дела, даже из самых благих побуждений.
Выходные будут жаркими. В воскресенье днем может пройти небольшой дождь.
325 лет назад появился напиток, который «наши люди» узнают с первой шипящей, а поэты топят в нем ананасы.
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