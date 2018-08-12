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12.08.2018  20:33   

В парке Горького соревновались юные роллеры

13-14 августа в Центральном парке культуры и отдыха им Горького проходил всеукраинский детский фестиваль роллер-спорта «Яроллер — 2018»


Фото: Василий Голосный

Состязание проводились в двух возрастных группах, 5-9 лет и 10-15 лет.

Роллеры смогли проявить себя в таких дисциплинах:

— Free Jump
— Long Jump
— Style Jump
— Slides
— Limbo
— Speed Slalom
— Slalom Battle
— Freestyle Classic

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Тэги:  роллер, спорт, харьков, парк горького
 
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