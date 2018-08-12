В парке Горького соревновались юные роллеры

13-14 августа в Центральном парке культуры и отдыха им Горького проходил всеукраинский детский фестиваль роллер-спорта «Яроллер — 2018»
Состязание проводились в двух возрастных группах, 5-9 лет и 10-15 лет.
Роллеры смогли проявить себя в таких дисциплинах:
— Free Jump
— Long Jump
— Style Jump
— Slides
— Limbo
— Speed Slalom
— Slalom Battle
— Freestyle Classic
Очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!
Жаркие дни и прохладные ночь – погода намекает, что дело близится к осени.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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