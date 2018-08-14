14.08.2018 15:50

Харьковчанка победила в многодневном вело пробеге в Турции

Харьковчанка Ирина Поп одержала победу в многодневном вело пробеге



Харьковчанка победила в многодневном вело пробеге в Турции



По данным Харьковской ОГА, Попова приняла участие в соревнованиях Yenice MTB Cup, которые прошли в Турции. На старте гонок харьковчанка победила в марафоне на 48 км, а потом успешно преодолела и следующие этапы, одержав победу в гонках на время и в крос-кантри. Таким образом Попова уверенно получила победу в общем зачете турецкой "многодневки" и заработала 80 рейтинговых очков. В целом, на этих соревнованиях украинские велосипедисты получили две золоте и одну серебряную награды.