Харьковчанка победила в многодневном вело пробеге в Турции

Харьковчанка Ирина Поп одержала победу в многодневном вело пробеге
По данным Харьковской ОГА, Попова приняла участие в соревнованиях Yenice MTB Cup, которые прошли в Турции. На старте гонок харьковчанка победила в марафоне на 48 км, а потом успешно преодолела и следующие этапы, одержав победу в гонках на время и в крос-кантри. Таким образом Попова уверенно получила победу в общем зачете турецкой "многодневки" и заработала 80 рейтинговых очков. В целом, на этих соревнованиях украинские велосипедисты получили две золоте и одну серебряную награды.
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