15.08.2018 12:40

Харьковчанки стали вице-чемпионами Украины по пляжному волейболу

С 10 по 12 августа Краматорск принял тур «4 звезды» чемпионата Украины по волейболу пляжного среди мужских и женских команд.



игровой момент чемпионата

Три современные специализированные площадки собрали 13 пар спортсменок 19 пар спортсменов из различных регионов нашей страны – сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

В максимально комфортных игровых условиях, созданных организаторами, и при поддержке многочисленных болельщиков волейболистам удалось продемонстрировать свою ловкость, точные удары, борьбу страстей и эмоций, жажду к победе.

Среди женщин наиболее успешно турнирную сетку прошли:

1 место - Инна и Ирина Махно (Киев);

2 место - Дарья Перетятько (Днепр) и Владислава Терехович (Харьков)

3 место - Анна Шумейко (Белая Церковь) и Ольга Чередниченко (Киев).

Мужская половина харьковской команды в призеры не пробилась.