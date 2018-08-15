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15.08.2018  12:40   

Харьковчанки стали вице-чемпионами Украины по пляжному волейболу

С 10 по 12 августа Краматорск принял тур «4 звезды» чемпионата Украины по волейболу пляжного среди мужских и женских команд.


игровой момент чемпионата

Три современные специализированные площадки собрали 13 пар спортсменок 19 пар спортсменов из различных регионов нашей страны – сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

В максимально комфортных игровых условиях, созданных организаторами, и при поддержке многочисленных болельщиков волейболистам удалось продемонстрировать свою ловкость, точные удары, борьбу страстей и эмоций, жажду к победе.

Среди женщин наиболее успешно турнирную сетку прошли:

1 место - Инна и Ирина Махно (Киев);
2 место - Дарья Перетятько (Днепр) и Владислава Терехович (Харьков)
3 место - Анна Шумейко (Белая Церковь) и Ольга Чередниченко (Киев).

награждение призеров

 

Мужская половина харьковской команды в призеры не пробилась.

Тэги:  пляжный, волейбол, краматорск, харьков, женская, «4 звезды»
 
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