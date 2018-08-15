Харьковчанки стали вице-чемпионами Украины по пляжному волейболу

С 10 по 12 августа Краматорск принял тур «4 звезды» чемпионата Украины по волейболу пляжного среди мужских и женских команд.
Три современные специализированные площадки собрали 13 пар спортсменок 19 пар спортсменов из различных регионов нашей страны – сообщает официальный сайт Министерства молодежи и спорта Украины.
В максимально комфортных игровых условиях, созданных организаторами, и при поддержке многочисленных болельщиков волейболистам удалось продемонстрировать свою ловкость, точные удары, борьбу страстей и эмоций, жажду к победе.
Среди женщин наиболее успешно турнирную сетку прошли:
1 место - Инна и Ирина Махно (Киев);
2 место - Дарья Перетятько (Днепр) и Владислава Терехович (Харьков)
3 место - Анна Шумейко (Белая Церковь) и Ольга Чередниченко (Киев).
Мужская половина харьковской команды в призеры не пробилась.
Хороший день, чтобы заняться рутинной работой или сделать все те дела, которые откладывали на потом. А вот от важных разговоров сегодня лучше отказаться.
Середина недели будет жаркой – днем столбик термометра снова перевалит за отметку в 30 градусов. Осадков не ожидается.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Укране – в 2008 году.
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