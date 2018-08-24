В Харькове состоялся рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2018»

24 августа в сквере перед Госпромом рыцари с разных городов Украины состязались в турнире «Кубок Слобожанщины 2018».
В программе были такие номинации: «Щит-Меч», «Баклер-Меч», «Групповые бои 5 на 5».
В турнире приняли участие бойцы из Киева, Харькова, Сум, Запорожья, Полтавы и других городов Украины.
Рыцарский турнир проводился под эгидой Харьковского городского совета и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
24 августа 1991 года наша страна провозгласила свою Независимость.
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