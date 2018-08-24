24.08.2018 21:20

В Харькове состоялся рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2018»

24 августа в сквере перед Госпромом рыцари с разных городов Украины состязались в турнире «Кубок Слобожанщины 2018».



Фото: Василий Голосный

В программе были такие номинации: «Щит-Меч», «Баклер-Меч», «Групповые бои 5 на 5».



В турнире приняли участие бойцы из Киева, Харькова, Сум, Запорожья, Полтавы и других городов Украины.



Рыцарский турнир проводился под эгидой Харьковского городского совета и Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.