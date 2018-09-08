08.09.2018 21:44

В Харькове провели V Спортивную ярмарку

Пятая Спортивная ярмарка «Харьков – спортивная столица» состоялась сегодня, 8 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького.



Фото: Василий Голосный

Для харьковчан ярмарка стала традиционным праздником спорта. В этом году территорию парка разделили на три функциональные зоны - центральную аллею, где представлены разные виды спорта, спортивные площадки, где проходят турниры, а также зону боевых искусств. Таким образом, можно выбрать для себя любое новое спортивное направление, которым хочется заниматься, получить всю необходимую информацию от тренеров, ознакомиться с местом расположения спортивных учреждений в городе, графиком проведения занятий и записать на секции своих детей.



В целом, по словам заместителя городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константина Лобойченко, ярмарка установила рекорд по количеству участников – 102 спортивные организации и федерации, что еще раз подтверждает любовь харьковчан к спорту и семейным спортивным мероприятиям.



Старт ярмарке дали олимпийские чемпионы Виктор Рубан, Александр Сердюк, Ксения Сидоренко и Григорий Гусаров. Также к мероприятию присоединился известный украинский ведущий, лидер спортивного движения «JuniorZ» Александр Педан, который провел для горожан утреннюю зарядку.



«Спортивная ярмарка – это событие в спорте №1, и Харьков - спортивная столица Украины. С этим я вас поздравляю. Самая спортивная молодежь, мой респект вам», - сказал со сцены ведущий.



Присоединился к мероприятию и Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который пообщался с горожанами, которые там гуляли, и спортсменами, которые выступают на ярмарке.



Их там сегодня много. В парке представлены бадминтон, биатлон, американский футбол, художественная гимнастика, фехтование, стрельба из лука, атлетика, парусный спорт, гребля, синхронное плавание, армспорт, авиа- и автомодельный спорт, бейсбол и софтбол, шашки, шахматы, деберц, спортивные нарды и другие виды спорта. Можно пообщаться с представителями различных фитнес-клубов, танцевальных школ города.



Зону боевых единоборств презентуют 32 спортивные организации, среди которых - по боксу, дзюдо, тхэквандо, самбо, джиу-джитсу, кикбоксингу, капоэйре, смешанным единоборствам, рукопашному бою. На спортивных площадках проходят турниры и показательные выступления по мини-футболу и бамперболу, волейболу, фризби, гандболу, баскетболу, сумо, настольному теннису, петанку и воркауту. В скейт-парке выступают представители урбан-культур.



«У города большие планы по развитию спорта. Мы постоянно держим руку на пульсе - это проведение многих соревнований, открытие новых клубов по месту жительства, школьных стадионов, стадионов в детских садах и других объектов, которые помогли бы людям заниматься спортом. Люди, которые ведут здоровый образ жизни, любят спорт, побывав на этой ярмарке, увидят разные возможности того иного клуба, спортивного общества и, возможно, найдут занятия, которые искали. Сегодня хорошая погода, которая дает стимул присоединиться к мероприятию всем желающим», - сказал на ярмарке Геннадий Кернес.



Отметим, что ярмарка спорта будет проходить на протяжении всего дня. Присоедениться к ней могут все желающие. Подкрепиться можно на фуд-кортах здорового питания.