17.09.2018 15:04

Фестиваль райдер-культур «Комплит» прошел в Харькове

III фестиваль райдер-культур «Комплит» прошел 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Лысенко.



Фото: Василий Голосный

В спортивном мероприятии приняли участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-ры из разных областей Украины - как профессиональные спортсмены, так и любители. Специально для фестиваля возле здания оперного театра был оборудован скейт-парк, где участники движения уличных культур могли продемонстрировать свое мастерство.

Фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».