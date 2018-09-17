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17.09.2018  15:04   

Фестиваль райдер-культур «Комплит» прошел в Харькове

III фестиваль райдер-культур «Комплит» прошел 16 сентября на площадке возле Харьковского национального театра оперы и балета им. Лысенко.


Фото: Василий Голосный
В спортивном мероприятии приняли участие скутеристы, скейтбордисты, роллеры и bmx-ры из разных областей Украины - как профессиональные спортсмены, так и любители. Специально для фестиваля возле здания оперного театра был оборудован скейт-парк, где участники движения уличных культур могли продемонстрировать свое мастерство. 
 
Фестиваль райдер-культур «Комплит» проводится в рамках проекта развития уличных культур «Street Culture».

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Тэги:  комплит, фестиваль, харьков, райдер, хнатоб
 
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