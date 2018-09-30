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30.09.2018  16:35   

Геннадий Кернес открыл в Харькове современный Велоцентр

Харьковский городской голова открыл в Харькове Велоцентр, аналога которому нет в Украине.


Фото: Василий Голосный
«Открыли «Велодом» в Лесопарке. Крутое место для учебы, тренировок и просто тусовки ребят с великами (по сезону), а зимой - лыжников, спортивного ориентирования, даже собачьи упряжки будут! 
Пусть вас не отпугивает модный ремонт - это коммунальный спортклуб по месту жительства, для детей и всех желающих, просто новый. 
Берите велик, друзей и приезжайте, осень обещает быть теплой» - написал мэр Харькова в facebook.
 
Велоцентр размещен по Белгородскому шоссе в районе памятника Велосипедисту. Строительные работы велись с лета 2017 года. На месте сегодняшнего центра находилось полуразрушенное здание. Поэтому в ходе строительства подрядчикам пришлось подвести все коммуникации,  изменить конструктив здания, возвести крышу. Также строители добавили второй этаж , с панорамой на лесопарк.
 
Интерьер Велоцентра выполнен в  стиле хайтек. На втором этаже спортсмены смогут тренироваться. Для этого тут установлены специальные тренажеры, в том числе и с визуализацией известных международных велотрасс. 
 
Во время строительства Велоцентра авторы проекта применили американский и европейский опыт.
 
Сам Велоцентр будет функционировать круглогодично. Здесь  будет работать техничка для ремонта велосипедов. Так же владельцы двухколёсных могут оставить на хранение велосипеды. Любители покататься смогут взять велосипеды на прокат. В зимний период в Велоцентре будет  работать прокат лыжного снаряжения.

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Тэги:  велоцентр, кернес, харьков, открытие, велодом
 
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