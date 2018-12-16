Главная Фото Спорт В Харькове состоялся турнир по тхеквондо «Дети Украины»
16.12.2018  20:30   

В Харькове состоялся турнир по тхеквондо «Дети Украины»

15 и 16 декабря 2018 года в харьковском Дворце спорта «Локомотив» состоялся традиционный Всеукраинский предновогодний турнир по тхеквондо «Дети Украины» и Финал серии Всеукраинского Гран-При «Атака».


Фото: Василий Голосный

В этом году турнир проходил в двух разделах: керуги (поединки) и пумсэ (формальные базовые упражнения).

Медали разыгрывались в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001–2003 г.р.).

Во второй день соревнований спортсмены сразились за медали в финальном этапе  Всеукраинского Гран-При «Атака».

Также во время открытия турнира были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи Федерации тхэквондо ВТФ Украины по итогам 2018 года.

Фотогалерея

Тэги:  тхеквондо, дети украины, харьков, локомотив
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.03 Спорт Харьковские тхеквондисты выиграли главный трофей «UkraineOpenCup»   17.10 Спорт В Харькове состоялся чемпионат Украины по тхэквондо   15.10 Спорт Какие спортивные имиджевые проекты проведут в Харькове. Подробности
 
 

Видео

Харьковский горсовет продолжает защищать права предпринимателей рынка Барабашово
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 