В Харькове состоялся турнир по тхеквондо «Дети Украины»

15 и 16 декабря 2018 года в харьковском Дворце спорта «Локомотив» состоялся традиционный Всеукраинский предновогодний турнир по тхеквондо «Дети Украины» и Финал серии Всеукраинского Гран-При «Атака».
В этом году турнир проходил в двух разделах: керуги (поединки) и пумсэ (формальные базовые упражнения).
Медали разыгрывались в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001–2003 г.р.).
Во второй день соревнований спортсмены сразились за медали в финальном этапе Всеукраинского Гран-При «Атака».
Также во время открытия турнира были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи Федерации тхэквондо ВТФ Украины по итогам 2018 года.
Гороскоп на 17 декабря для всех знаков зодиака предполагает благоприятный день для улаживания старых дел. Можно браться за воплощение списка «предновогодних» дел.
В понедельник, 17 декабря, в Харькове ожидается снижение температуры, при этом утром установится пасмурная погода с прояснениями ближе к полудню.
День работника государственной исполнительной службы Украины — профессиональный праздник работников исполнительной службы Министерства юстиции Украины, который отмечается в стране с 2009 года
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