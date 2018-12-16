16.12.2018 20:30

В Харькове состоялся турнир по тхеквондо «Дети Украины»

15 и 16 декабря 2018 года в харьковском Дворце спорта «Локомотив» состоялся традиционный Всеукраинский предновогодний турнир по тхеквондо «Дети Украины» и Финал серии Всеукраинского Гран-При «Атака».



Фото: Василий Голосный

В этом году турнир проходил в двух разделах: керуги (поединки) и пумсэ (формальные базовые упражнения).



Медали разыгрывались в четырех возрастных категориях: младшие юноши (2009-2010 г.р.), юноши (2007-2008 г.р.), кадеты (2004-2006 г.р.) и юниоры (2001–2003 г.р.).

Во второй день соревнований спортсмены сразились за медали в финальном этапе Всеукраинского Гран-При «Атака».



Также во время открытия турнира были награждены лучшие спортсмены, тренеры и судьи Федерации тхэквондо ВТФ Украины по итогам 2018 года.