01.02.2019 15:24

340 участников со всей Украины и зарубежья приехали на турнир по вольной борьбе в Харьков

Во Дворце спорта проходит всеукраинский турнир по вольной борьбе "Колизей-2019". На трех площадках соревнуются борцы в возрасте от 8 до 17 лет.



Фото: Василий Голосный

В этом году турнир значительно вырос как с точки зрения организации, количества участников, так и географии их проживания. Спортсменов практически вдвое больше чем в прошлом году . Так, в соревнованиях принимают участие 340 борцов в возрасте от 8 до 17 лет из 11 областей Украины. Приехали и спортсмены из Республики Беларусь и Молдовы.

Уже второй год подряд соревнования проходят при поддержке депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко.

«Очень вырос имидж турнира. Многие тренера, спортсмены хотели попасть, они готовились к этим соревнованиям, то есть у нас создался определённый имидж и авторитет. Хотелось бы поблагодарить Александра Юрьевича Ткаченко за большую поддержку и весомый вклад в организацию нашего турнира. Причём очень приятно, что это уже не первый раз, видно, что человек заинтересован и готов сотрудничать, и любит это дело» - рассказал Андрей Евтифиев, председатель организационного комитета.

Прежде всего, этот турнир является прекрасной возможностью проявить себя молодым и увлеченным вольной борьбой ребятам, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. К тому же, у мероприятия есть еще одна не менее важная миссия - участники, съехавшиеся из разных уголков Украины и ближнего зарубежья, могут пообщаться, познакомиться, найти себе новых друзей. И это очередное подтверждение того, что спорт объединяет.

«Я сам спортсмен и отношусь к спорту с большой любовью. И я считаю, что мы должны такими турнирами, прежде всего, пропагандировать спорт. И не только вольную борьбу, но и все виды спорта. И, самое главное, пропагандировать здоровый образ жизни. Потому, что для человека это очень важно. Здесь воспитываются такие качества как целеустремлённость, воля к победе - те качества, которые пригодятся каждому человеку в жизни. Я считаю, что наш Харьков является заслуженно столицей спорта, и мы должны сделать всё для того, чтобы с каждым годом поднимать эту планку всё выше и выше!» - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.