Главная Фото Спорт 340 участников со всей Украины и зарубежья приехали на турнир по вольной борьбе в Харьков
01.02.2019  15:24   

340 участников со всей Украины и зарубежья приехали на турнир по вольной борьбе в Харьков

Во Дворце спорта проходит всеукраинский турнир по вольной борьбе "Колизей-2019". На трех площадках соревнуются борцы в возрасте от 8 до 17 лет.


Фото: Василий Голосный
В этом году турнир значительно вырос как с точки зрения организации, количества участников, так и географии их проживания. Спортсменов практически вдвое больше чем в прошлом году. Так, в соревнованиях принимают участие 340 борцов в возрасте от 8 до 17 лет из 11 областей Украины. Приехали и спортсмены из Республики Беларусь и Молдовы. 
 
Уже второй год подряд соревнования проходят при поддержке депутата Харьковского областного совета Александра Ткаченко.
 
«Очень вырос имидж турнира. Многие тренера, спортсмены хотели попасть, они готовились к этим соревнованиям, то есть у нас создался определённый имидж и авторитет. Хотелось бы поблагодарить Александра Юрьевича Ткаченко за большую поддержку и весомый вклад в организацию нашего турнира. Причём очень приятно, что это уже не первый раз, видно, что человек заинтересован и готов сотрудничать, и любит это дело» - рассказал Андрей Евтифиев, председатель организационного комитета.
 
Прежде всего, этот турнир является прекрасной возможностью проявить себя молодым и увлеченным вольной борьбой ребятам, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. К тому же, у мероприятия есть еще одна не менее важная миссия - участники, съехавшиеся из разных уголков Украины и ближнего зарубежья, могут пообщаться, познакомиться, найти себе новых друзей. И это очередное подтверждение того, что спорт объединяет.
 
«Я сам спортсмен и отношусь к спорту с большой любовью. И я считаю, что мы должны такими турнирами, прежде всего, пропагандировать спорт. И не только вольную борьбу, но и все виды спорта. И, самое главное, пропагандировать здоровый образ жизни. Потому, что для человека это очень важно. Здесь воспитываются такие качества как целеустремлённость, воля к победе - те качества, которые пригодятся каждому человеку в жизни. Я считаю, что наш Харьков является заслуженно столицей спорта, и мы должны сделать всё для того, чтобы с каждым годом поднимать эту планку всё выше и выше!» - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.

Фотогалерея

Тэги:  вольная борьба, колизей-2019, харьков, дворец спорта, ткаченко
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.02 Спорт В Харькове пройдет всеукраинский турнир по вольной борьбе 21.01 Спорт Вольная борьба. Харьковчане - золотые и бронзовые призеры чемпионата Украины 11.01 Спорт Под Харковом - Всеукраинские тренировочные сборы по вольной борьбе
 
 

Видео

Харьков и «Cisco» будут сотрудничать в реализации «Умного города»
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 