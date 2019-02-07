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07.02.2019  17:24   

На ХТЗ прошли соревнования по женскому боксу

В Комплексной детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ» состоялся чемпионат Украины по боксу среди женщин - элиты, молодежи, юниорок и девушек.


Фото: Василий Голосный
В боях приняли участие украинские спортсменки разных весовых и возрастных категорий. 

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Тэги:  бокс, соревнования, харьков, женщины, хтз, женский бокс
 
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