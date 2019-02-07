На ХТЗ прошли соревнования по женскому боксу

В Комплексной детско-юношеской спортивной школе «ХТЗ» состоялся чемпионат Украины по боксу среди женщин - элиты, молодежи, юниорок и девушек.
День будет подогревать амбиции, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви. Только старайтесь не задевать чужих чувств – это может окончиться плачевно.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
Этот день – один из самых интересных с точки зрения предсказания погоды.
влажн.:
давл.:
ветер: