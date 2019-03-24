24.03.2019 17:37

Как проходил полумарафон в Харькове (ФОТО)

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоялся 24 марта в центре Харькова.



Фото: Василий Голосный

Участники бежали две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.



Трасса проходила по пр. Науки, спортсмены стартовали и финишировали от Харьковского национального медицинского университета.



В этом году в полумарафоне приняли участие 825 человек, 630 из которых бежали основную дистанцию - 21 км.



В марафоне приняли участие жители практически всех городов Украины, а также гости из Беларуси, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Индии и Марокко.



Возраст самой младшей участницы – 6 лет, она финишировала на дистанции 5 км. Самый старший участник – 69-летний житель Мариуполя – полумарафон.



Победители на полумарафонской дистанции получили сертификаты от партнера мероприятия на три, две и одну тысячу гривен, самые быстрые в забеге на 5 км– спортивные вещи в подарок.



Спортсменам, которые показали лучший результат в своих возрастных категориях, вручили кубки и дипломы.



Подробнее о победителях и участниках полумарафона читайте здесь.