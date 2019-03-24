Как проходил полумарафон в Харькове (ФОТО)

Третий Харьковский полумарафон «Kharkiv Half Marathon-2019» состоялся 24 марта в центре Харькова.
Участники бежали две дистанции на выбор: классический полумарафон (21,097 км) и 5 км.
Трасса проходила по пр. Науки, спортсмены стартовали и финишировали от Харьковского национального медицинского университета.
В этом году в полумарафоне приняли участие 825 человек, 630 из которых бежали основную дистанцию - 21 км.
В марафоне приняли участие жители практически всех городов Украины, а также гости из Беларуси, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Индии и Марокко.
Возраст самой младшей участницы – 6 лет, она финишировала на дистанции 5 км. Самый старший участник – 69-летний житель Мариуполя – полумарафон.
Победители на полумарафонской дистанции получили сертификаты от партнера мероприятия на три, две и одну тысячу гривен, самые быстрые в забеге на 5 км– спортивные вещи в подарок.
Спортсменам, которые показали лучший результат в своих возрастных категориях, вручили кубки и дипломы.
Подробнее о победителях и участниках полумарафона читайте здесь.
Повышенная активность дня зовет к новым подвигам. Только не забывайте делать паузы для отдыха: и физического, и эмоционального.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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