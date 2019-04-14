Как проходил международный марафон в Харькове

В воскресенье, 14 апреля, в Харькове прошел VІ Харьковский Международный марафон.
В этом году марафон собрал на всех дистанциях около 11 тысяч участников, а количество бегунов на марафонской дистанции по сравнению с прошлым годом выросло на 500 человек.
В забегах приняли участие спортсмены из 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции и пр.
Любители бега и профессионалы бежали на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.
Справка. Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова
Звезды наделяют непредсказуемой реакцией на происходящее. В результате отношения между людьми трудно назвать спокойными. Будьте дипломатичными в своих словах и поступках.
Неделя начнется пасмурно и мокро. В Харькове кратковременный дожди, днем гроза, местами град, шквал. Во время грозы порывы ветра 15–20 м/с.
Народный праздник «Марья – зажги снега» отмечается 14 апреля (по старому стилю – 1 апреля).
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