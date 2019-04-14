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14.04.2019  19:25   

Как проходил международный марафон в Харькове

В воскресенье, 14 апреля, в Харькове прошел VІ Харьковский Международный марафон.


Фото: Василий Голосный

В этом году марафон собрал на всех дистанциях около 11 тысяч участников, а количество бегунов на марафонской дистанции по сравнению с прошлым годом выросло на 500 человек.

В забегах приняли участие спортсмены из 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции и пр.

Любители бега и профессионалы бежали на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.

Справка. Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова

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Тэги:  марафон, харьков
 
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