14.04.2019 19:25

Как проходил международный марафон в Харькове

В воскресенье, 14 апреля, в Харькове прошел VІ Харьковский Международный марафон.



Фото: Василий Голосный

В этом году марафон собрал на всех дистанциях около 11 тысяч участников, а количество бегунов на марафонской дистанции по сравнению с прошлым годом выросло на 500 человек.

В забегах приняли участие спортсмены из 18 стран - Германии, Кении, Словакии, Великобритании, Нидерландов, Франции, Польши, Греции, США, Саудовской Аравии, Турции и пр.

Любители бега и профессионалы бежали на дистанциях 42 км, 10 км, 4,2 км, 1,6 км, а также в эстафете 2x21,1 км.

Справка. Харьковский международный марафон проводится ежегодно, он внесен в Национальный реестр рекордов Украины как самый массовый забег по количеству зарегистрированных участников. Трасса, по которой проходит марафон, проложена по центральным улицам Харькова