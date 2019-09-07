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07.09.2019  22:18   

В Харькове проходит Чемпионат Украины по сумо (ФОТО)

С 6 по 8 сентября в Харькове проводится Чемпионат Украины по сумо среди юниоров и юношей.


Фото: Василий Голосный

Борцы соревнуются в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького по адресу ул. Сумская , 81

На чемпионат съехались спортсмены из 19 областей Украины. Бои проходят с 10:00  до 18:00.

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Тэги:  сумо, парк горького, харьков
 
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