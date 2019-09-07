В Харькове проходит Чемпионат Украины по сумо (ФОТО)

С 6 по 8 сентября в Харькове проводится Чемпионат Украины по сумо среди юниоров и юношей.
Борцы соревнуются в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького по адресу ул. Сумская , 81
На чемпионат съехались спортсмены из 19 областей Украины. Бои проходят с 10:00 до 18:00.
Если занятие не вызывает личного интереса, взяться за него сегодня будет ой как непросто. Планируйте выходной так, чтобы посвятить его хобби, встречам с друзьями и просто отдыху.
Лето решило задержаться – и первые выходные осени подарят шанс наверстать упущенное.
Ежегодно в первую субботу сентября отмечается Всемирный День Бороды. Во многих странах организовывают разнообразные мероприятия, посвященные этому необычному празднику.
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