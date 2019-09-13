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13.09.2019  16:28   

В Харькове проходят национальные турниры по велоспорту (ФОТО)

В Харькове продолжается серия национальных турниров по велоспорту маунтинбайк.


Фото: Василий Голосный
В пятницу на специализированной трассе, построенной на базе городского Велоцентра, состоялись соревнования четвертого этапа чемпионата Украины в гонке элиминатор. 
 
За награды сражались 97 спортсменов из шестнадцати областей. Победителей и призеров они определили среди элиты, юниоров и в двух юношеских категориях. 
В субботу, там же на базе Велоцентра, состоятся этапы Кубка и чемпионата страны в олимпийском кросс-кантри.

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Тэги:  велоспорт, маунтинбайк, харьков, велодом, чемпионат украины
 
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