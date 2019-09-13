13.09.2019 16:28

В Харькове проходят национальные турниры по велоспорту (ФОТО)

В Харькове продолжается серия национальных турниров по велоспорту маунтинбайк.



Фото: Василий Голосный

В пятницу на специализированной трассе, построенной на базе городского Велоцентра, состоялись соревнования четвертого этапа чемпионата Украины в гонке элиминатор.

За награды сражались 97 спортсменов из шестнадцати областей. Победителей и призеров они определили среди элиты, юниоров и в двух юношеских категориях.

В субботу, там же на базе Велоцентра, состоятся этапы Кубка и чемпионата страны в олимпийском кросс-кантри.