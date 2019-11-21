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21.11.2019  21:33   

В Харькове стартовал фестиваль по художественной гимнастике «Юные грации» (ФОТО)

21-23 ноября в Детско-юношеской спортивной школе «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а) проходит всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике «Юные грации».


Фото: Василий Голосный

На фестиваль, который проводится в Харькове с 2004 года, приехали около 350 участников из разных городов Украины.

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Тэги:  гимнастика, юные грации, харьков, хтз, восток, фестиваль
 
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