В Харькове стартовал фестиваль по художественной гимнастике «Юные грации» (ФОТО)

21-23 ноября в Детско-юношеской спортивной школе «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а) проходит всеукраинский фестиваль по художественной гимнастике «Юные грации».
На фестиваль, который проводится в Харькове с 2004 года, приехали около 350 участников из разных городов Украины.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: