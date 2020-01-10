10.01.2020 17:50

В Харькове стартовали всеукраинские соревнования по стрельбе из лука (ФОТО)

10 января в Школе высшего спортивного мастерства (ул. Динамовская, 5-а) открылись всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана.



Фото: Василий Голосный

Турнир в честь победы харьковчанина Виктора Рубана на Олимпийских играх 2008 года в Пекине проводится в Харькове с 2009 года. В нем принимают участие лучшие лучники Украины.

В этом году за награды и призы от самого титулованного лучника страны сражаются сто двадцать участников из семи областей. «Классики» определят победителей и призеров в двух возрастных категориях, мастера блочного лука – среди элиты.

Виктор Рубан выступил в соревнованиях вне конкурса в квалификационном турнире в целях подготовки к зимнему чемпионату Украины, который так же пройдет в Харькове в конце января.

10 января на Кубке Рубана состоялись квалификационные соревнования, 11 января определятся победители и призеры в личных баталиях, а в воскресенье, 12 января, пройдут командные финалы.