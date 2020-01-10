В Харькове стартовали всеукраинские соревнования по стрельбе из лука (ФОТО)

10 января в Школе высшего спортивного мастерства (ул. Динамовская, 5-а) открылись всеукраинские соревнования по стрельбе из лука на Кубок олимпийского чемпиона Виктора Рубана.
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой). А если так и тянет с чем-то разобраться – день идеален для генеральной уборки.
Небольшой дождь, мелкий снег, утренний и вечерний гололед – такую погоду обещают синоптики на выходные.
На старину этот день назывался Домочадцев день, или Рождественский мясоед.
влажн.:
давл.:
ветер: