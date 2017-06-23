 
Главная Фото Строительство Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг
23.06.2017  16:50   

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 23 июня, ознакомился с ходом строительных работ в Региональном центре предоставления административных услуг на пр. Тракторостроителей, 144.


Фото: Василий Голосный
Вместе с подрядчиками, директорами профильных департаментов и руководителями задействованных в строительстве коммунальных предприятий он осмотрел здание и прилегающую территорию, дал определенные поручения.
 
«Работы идут по графику по всем направлениям – от прокладывания коммуникаций до монтажа фасада. Также проводится целый комплекс работ по благоустройству. График напряженный, но мы справляемся. Напомню, что такого объекта в Харькове еще не было, он уникален по дизайну, наполнению и количеству услуг, которые будут здесь предоставляться, – это получение всех разрешительных документов, социальных услуг, водительских удостоверений, паспортов, свидетельств о браке и много другого. Вокруг этого объекта будут реконструированы дороги, пешеходные переходы, тротуары, появятся новые пассажирские маршруты, оживет вся инфраструктура», - отметил Игорь Терехов.
 
Прораб подрядной организации Юрий Непочатов сообщил, что сейчас ведутся работы на всех шести этажах будущего центра.
 
«Везде укладывается плитка, на стенах уже проводятся работы по шпаклевке, грунтовке и покраске стен, а в некоторых комнатах начинаем укладывать потолки. Коммуникации практически по всем этажам уже разведены», - сообщил прораб.
 
Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская отметила, что кроме строительных работ также проводится закупка мебели, оборудования и техники, организовано обучение персонала.
 
Напомним, что в Региональном центре предоставления административных услуг будут предоставлять около 400 услуг административного и социального характера для жителей Харькова и Харьковской области. Также будет организовано «молодежное окно» для консультационно-информационной помощи студентам, в т.ч. иностранным, для более быстрой адаптации в Харькове. В центре можно будет получить юридические консультации или написать заявление на имя городского головы. Посетителей будут обслуживать в помещении на первом этаже здания, которое будет организовано по принципу «open space» - свободного пространства без кабинетной системы. Внутри здание оснастят всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Перед входом построят парковку на 200 мест.

Фотогалерея

Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  админцентр, строительство, харьков, терехов
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.07 Власть Новый админцентр сможет обслуживать две тысячи человек в день
 
 

Видео

В Харькове пройдут Дни Словении
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 