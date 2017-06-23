23.06.2017 16:50

Игорь Терехов проинспектировал строительство регионального центра админуслуг

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 23 июня, ознакомился с ходом строительных работ в Региональном центре предоставления административных услуг на пр. Тракторостроителей, 144.



Фото: Василий Голосный

Вместе с подрядчиками, директорами профильных департаментов и руководителями задействованных в строительстве коммунальных предприятий он осмотрел здание и прилегающую территорию, дал определенные поручения.

«Работы идут по графику по всем направлениям – от прокладывания коммуникаций до монтажа фасада. Также проводится целый комплекс работ по благоустройству. График напряженный, но мы справляемся. Напомню, что такого объекта в Харькове еще не было, он уникален по дизайну, наполнению и количеству услуг, которые будут здесь предоставляться, – это получение всех разрешительных документов, социальных услуг, водительских удостоверений, паспортов, свидетельств о браке и много другого. Вокруг этого объекта будут реконструированы дороги, пешеходные переходы, тротуары, появятся новые пассажирские маршруты, оживет вся инфраструктура», - отметил Игорь Терехов.

Прораб подрядной организации Юрий Непочатов сообщил, что сейчас ведутся работы на всех шести этажах будущего центра.

«Везде укладывается плитка, на стенах уже проводятся работы по шпаклевке, грунтовке и покраске стен, а в некоторых комнатах начинаем укладывать потолки. Коммуникации практически по всем этажам уже разведены», - сообщил прораб.

Директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская отметила, что кроме строительных работ также проводится закупка мебели, оборудования и техники, организовано обучение персонала.

Напомним, что в Региональном центре предоставления административных услуг будут предоставлять около 400 услуг административного и социального характера для жителей Харькова и Харьковской области. Также будет организовано «молодежное окно» для консультационно-информационной помощи студентам, в т.ч. иностранным, для более быстрой адаптации в Харькове. В центре можно будет получить юридические консультации или написать заявление на имя городского головы. Посетителей будут обслуживать в помещении на первом этаже здания, которое будет организовано по принципу «open space» - свободного пространства без кабинетной системы. Внутри здание оснастят всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. Перед входом построят парковку на 200 мест.