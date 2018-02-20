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20.02.2018  22:19   

Как в Харькове строят Велодом. Фоторепортаж.

Фасадные работы на будущем Велодоме выполнены уже на 95 процентов. Параллельно возводится забор, а основная часть работ выполняется внутри здания.


Фото: Василий Голосный

Специалисты занимаются отделкой санузлов, душевых. Выполняется монтаж гипсокартона там, где необходимо. Основные работы по металлоконструкциям подходят к концу, завершается выведение лестницы на второй этаж.

Подробнее о строительстве Велодома в Харькове.

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Тэги:  велоцентр, велодом, харьков
 
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