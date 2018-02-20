Как в Харькове строят Велодом. Фоторепортаж.

Фасадные работы на будущем Велодоме выполнены уже на 95 процентов. Параллельно возводится забор, а основная часть работ выполняется внутри здания.
Специалисты занимаются отделкой санузлов, душевых. Выполняется монтаж гипсокартона там, где необходимо. Основные работы по металлоконструкциям подходят к концу, завершается выведение лестницы на второй этаж.
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Вашей путеводной звездой станут желания и чувства. Даже в финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу.
Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица.
Сегодня в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни, введенный президентом 11 февраля 2015 года.
влажн.:
давл.:
ветер: