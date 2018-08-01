01.08.2018 17:50

Харьковский «Велоцентр» готов на 90%

Парковка для полутора десятка машин. Отдельная зона для веломастерской, место для отдыха и парковки двухколесных. После года кропотливой работы строительство «Велоцентра» вышло на финишную прямую.



Фото: Василий Голосный

Самым сложным этапом, говорят подрядчики, было подведение всех коммуникаций. Также пришлось практически заново воссоздавать конструктив здания.

«Пришлось усиливать фундамент, перекладывать стены, восстанавливать конструкции кровли, выполнять новые конструкции покрытия. Все инженерные сети подведены: водопровод, канализация, энергоснабжения. Здание обеспечено всем. Выполнено видеонаблюдение всей территории, акустическая система внутри здания уже заложена, противопожарная система. Все современные системы, системы вентиляции, отопление, все уже выполнено.» - рассказывает Михаил Гревцев, представитель генерального подрядчика

Внутри подрядчикам осталось завершить отделочные работы. Сейчас здесь монтируют подвесной потолок. Из внешних работ - осталось завершить благоустройство территории вокруг «Велоцентра» и установить элементы на зоне для досуга. Они будут эксклюзивными. Также по уникальной методике будет выполнен пол «Велоцентра». По замыслу, говорят в горсовете, этот велоцентр будет своеобразной точкой старта всех мероприятий.

«Это будет место, в котором можно будет организовывать все мероприятия. Куда можно будет приехать, оставить машину. Взять велосипед на прокат или со своим велосипедом, организоваться в группу и поехать в какое-то велопутешествие. Здесь будет точка питания, здесь будет мастерская, в которой можно будет обслужить велосипед. Хранилище велосипедов для тех, кто захочет на зиму оставить велосипед в обслуженном помещение, а не в квартире. Здесь будет большая сайкл-секция для спортсменов и для спортивных школ, которые в зимний период времени смогут тренироваться в помещениях на специально оборудованных тренажерах.» - рассказывает Константин Курашов, начальник Управления по вопросам физической культуры и спорта

Для зоны, где будут тренироваться спортмены, отведен весь второй этаж. Вскоре сюда завезут соответствующие тренажеры. Все нюансы при разработке концепции проекта «Велоцентр», сообщили в горсовете, согласовывали с велолюбителями.

«Велоцентр» будет работать круглый год. Например, зимой для желающих погонять на лыжах здесь обустроят прокат лыжного снаряжения. Сейчас все работы выполнены на 90%.

«Безусловно, в Украине аналога нашему «Велоцентру» нет. Мы, как обычно, первые в этих начинаниях. Поэтому мы и старались его делать таким, чтобы был примером для всей громады, для всей Украины. Мы этот проект собирали по кусочкам. В Европе смотрели, в Америке, но такого «Велоцентра», который получился у нас здесь, нет. Он уникальный, в своем роде единственный.» - рассказывает Константин Курашов, начальник Управления по вопросам физической культуры и спорта.