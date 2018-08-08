08.08.2018 15:06 Евгения Кутнова, Василий Голосный

Как проходит строительство тоннелей к электродепо на Алексеевке

Строительство перегонных тоннелей ведется круглосуточно. Возводят первые двести метров из семисот запланированных. Они соединят действующую станцию метро «Победа» с елекродепо.



Фото: Василий Голосный

Сегодня метростроевцы установили и смонтировали в котловане на Алексеевке металлический затвор весом в четырнадцать тонн.

«Это герметические ворота, которые закрываются и перекрывают доступ в тот отсек, который считается укрываемым. Этот затвор находится в открытом состоянии, он закрывается только в чрезвычайных ситуациях, а так это обычная конструкция, не мешающая движению поездов на линии», - рассказывает Наталья Линник, директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена».

Котлован, где возводят тоннели в электродепо Алексеевское третьей линии, глубиной одиннадцать метров, а шириной - более пятнадцати. Работы имеют пятый уровень сложности. Это означает, что весь процесс строительства рискованный и требует особой осторожности.

«Выполнен конструктив на 70%, остался участок котлована, в котором сейчас ведутся работы по подготовке изоляции под тоннели, ведутся работы по бетонированию стен и перекрытий наружных конструкций и начаты работы по обратной засыпке, и по извлечению свай котлована, демонтажа крепления котлована. Мы планируем эти работы в течении полутора-двух месяцев закончить, выполнить обратную засыпку и уже с середины сентября приступить к работам, связанными с благоустройством», - рассказывает Наталья Линник директор КП «Харьковская дирекция строительства метрополитена».

Сверху на тоннели положат бетонную плиту, территорию приведут в порядок, дорогу заасфальтируют, установят знаки и восстановят движение транспорта по старой схеме. Все работы на стройплощадке сейчас ведут за средства городского бюджета.

Продолжение строительства - еще пятьсот метров перегонных тоннелей и самого электродепо будут проводить за кредит от европейских банков.