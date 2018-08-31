31.08.2018 17:50

Игорь Терехов проинспектировал ход выполнения работ на трех масштабных объектах строительства в Харькове

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов провел выездное совещания с руководителями профильных департаментов и строителями по ходу работ на трех масштабных объектах строительства в Харькове.



Фото: Василий Голосный

Начали с пробивки, которая соединит улицу Рымарскую с улицей Клочковской - одной из главных артерий города. Сейчас здесь проводятся масштабные работы. Но темпами первый вице-мэр остался недоволен.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Я очень неудовлетворен теми работами и теми темпами, которые сегодня там есть. Есть, конечно, и объективные причины, - вынос кабелей, которых не было нигде в проекте. Нужно ставить еще одну подпорную стенку, потому что насыпной грунт. Но те темпы, которые сегодня есть, они крайне низкие и они не устраивают. Поэтому мной было принято решение, что теперь два раза в неделю я буду на этом объекте проводить совещания, чтобы поправить дела. Я думаю, что в течении этого месяца мы выровняем ситуацию и наберем темпы для того, чтобы как можно быстрее сдать эту дорогу в эксплуатацию для удобства жителей города Харькова.

Кроме того, жители прилегающего к пробивке дома пожаловались первому вице-мэру на неудобства, возникшие во время строительства. Игорь Терехов дал поручение генподрядчикам в кратчайшие сроки провести благоустройство территории.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Мною было дано задание, чтоб сделали удобства для этого дома, потому что строители, действительно, крайне неуважительно относятся к его жильцам. Я понимаю, что есть строительный процесс, я понимаю, что есть определенные неудобства, с которыми каждый из нас готов мириться. Но когда есть хамское отношение к людям - то мы этого терпеть не будем.

Следующий объект проверки - сад Шевченко. Здесь работы продолжаются, но медленнее, чем раньше. Причина, сообщает Игорь Терехов, в процессе переоформления проектной документации.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Как только будет полностью пройдена вся проектно-сметная документация, то работы там будут возобновлены, при чем возобновлены в хорошем темпе с тем, чтоб тоже в максимально сжатые сроки сад Шевченко был открыт.

Последний объект - будущий сквер на площади Свободы. Сейчас здесь продолжают проводить плановый ремонт. Ведутся работы по перекладке теплотрассы, строится новая центральная аллея и устанавливаются осветительные приборы.

Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы:

Все запланированные до 23-го августа, до Дня города, работы сдесь выполнены в полном объеме. Сегодня мы продолжаем плановые работы. Они расчитаны, конечно, не на этот год. У нас сдаточный объект площади - это следующий год, как мы и планировали.