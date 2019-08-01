01.08.2019 19:03

В Саржином яру строят велодорожку с эстакадой (ФОТО)

Новая велодорожка в Саржином яру протяженностью в 3,5 км соединит Центральный парк культуры и отдыха им. Горького с Павловым Полем.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил сегодня, 1 августа, журналистам директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, в ходе реконструкции Саржиного яра перед архитекторами была поставлена задача объединить три зеленые зоны города, включая Лесопарк и парк им. Горького. Для этого под канатной дорогой со стороны ул. Динамовской проложили дорожку для пешеходов и велосипедистов, которая ведет к источнику. В самой зеленой зоне обустраивают уже две дорожки – велосипедную и пешеходную.

Одним из главных изюминок обновленного Саржиного яра источника станет велоэстакада. Благодаря конструкции велосипедисты смогут проезжать над яром, не пересекаясь с пешеходами. Эстакада будет оснащена перилами.

«Самая главная наша задача была не пересекать пешеходов и велосипедистов. Ближе к Саржиному яру велосипедный и пешеходный пути расходятся: пешеходный идет вдоль спортивной и детской площадок и ведет к «сердцу» Саржиного яра, а велосипедисты, двигаясь с абсолютно другой скоростью, уходят с тыльной стороны и возвращаются в Саржин яр в районе спуска на ул. Отакара Яроша и попадают на эстакаду», - рассказал Алексей Богач.

Строительство велодорожки в Саржином яру планируется завершить ко Дню города.

Также, по словам директора департамента, уже начато обустройство гранотсевных дорожек в Лесопарке, общая протяженность которых составит 17 км. В следующем году велодорожки в Саржином яру и парке им. Горького планируют объединить с Лесопарком в единый веломаршрут протяженностью около 30 км.