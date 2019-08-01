01.08.2019 19:40

В Саржином яру появятся водные аттракционы и вулкан (ФОТО)

Интерактивную детскую площадку с искусственным покрытием и аттракционами обустраивают в Саржином яру.



Фото: Василий Голосный

Об этом сегодня, 1 августа, сообщил журналистам директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в ходе строительства площадки были использованы экологически чистые материалы, комплекс оснащен искусственным покрытием. В детской зоне будут установлены горки, батут, а также обустроен вулкан – гора, из вершины которой будет идти дым. Кроме того, для развития детей будут установлены водные аттракционы и механизмы.

«У нас будет зона с ручейком, где созданы дамбы, Архимедов винт. Таким образом, дети смогут познакомиться с простыми законами физики и заинтересоваться этой наукой. Также здесь будут установлены «скелеты» динозавров, которые можно будет откопать. Кроме того, мы оснастим комплекс водными аттракционами, чтобы можно было освежиться в жару», - сообщил Алексей Богач.

Открыть новый объект в Саржином яру планируется ко Дню города.