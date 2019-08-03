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03.08.2019  14:08   

Обновленную зону отдыха в Саржином яру откроют на День города (ФОТО)

Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, к 23 августа планируется завершить основные ремонтные работы на источнике. Украшать Саржин яр будут семь озер, расположенных на трех разных уровнях.


Фото: Василий Голосный

«Чистую воду, которая идет из родника, мы попытались принять в определенные архитектурные формы в виде озер, а также увеличили проток воды и думаем, что это решение понравится харьковчанам. В конце родниковая вода, которая проходит через озера, будет уходить под дамбу по спирали вниз и скрываться от глаз», - отметил Алексей Богач.

Сейчас коммунальщики занимаются благоустройством территории, продолжают монтировать лавочки и металлические кресла для отдыха. Также обустраивается новый выход по ступеням к станции метро «Ботанический сад».

Для удобства посетителей в Саржином яру построят три туалета: со стороны пр. Науки, в районе бювета и возле пешеходной дорожки под канатной дорогой. Рядом с интерактивным игровым комплексом для детей будет обустроена комната матери и ребенка.

Напомним, в ходе реконструкции в яру восстановили навес над источником, создав внутри иллюзию звездного неба, отремонтировали бюветы, купели, установили декоративные навесы, металлические кресла, деревянные лежаки и новые светильники.

По словам директора департамента, в следующем году в Саржином яру продолжится работа над ландшафтным дизайном.

Также в Саржином яру появится велодорожка с эстакадой и водные аттракционы.

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  реконструкция, саржин яр, харьков, озеро
 
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