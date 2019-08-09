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09.08.2019  15:06   

Коммунальщики продолжают реконструкцию старых домов в Харькове (ФОТО)

Проводится ремонт фасадов домов по улице Дмитриевской 12 и 15. Работники начали реконструкцию фасадов еще в мае, сейчас - на завершающем этапе. Говорят, сделано было много.


Фото: Василий Голосный
«Производили демонтаж всей штукатурки, 100% верхнего слоя, перекладывали частично кирпичную кладку и потом восстанавливали все заново. То есть штукатурили, ложили декоративный слой камешковой штукатурки. И, естественно, красили. Цвет фасада согласовывали с жильцами, с администрацией города» - сообщил Вячеслав Шаловинський, прораб ООО «СМП «ВостокСтрой». 
 
Кроме восстановления фасада, в доме №12 был капитально отремонтирован подвал. Объем ремонтных работ в этом строении составил около 400 кв. м.
 
Такие же работы выполняются в доме по ул. Дмитриевской, 15. По словам Вячеслава Шаловинского, из-за того, что к зданию не может подъехать автовышка, к высотным работам привлекали альпинистов. На этом объекте планируется отремонтировать 500 кв. м фасада.
 
Вячеслав Шаловинський рассказывает, что много ремонтов было сделано благодаря обращению людей. Поэтому просит, чтобы харьковчане не ожидали, пока их дом внесут в годовой план работ, а обращались в Департамент жилищного хозяйства и на приемы у городского головы.  
 
«Также мы выполняем работы в центре города, делаем двор. Тоже достаточно старое здание, применяем спецтехнику, автовышки, строительные леса. В прошлом году выполняли полностью улицу Дарвина, делали капитальный ремонт фасадов» - сообщил Вячеслав Шаловинський, прораб ООО «СМП «ВостокСтрой».
 
Только в прошлом году его бригада провела капремонт почти 12 000 квадратных метров фасадов, заключает Вячеслав Шаловинський. А в этом году уже обновили более 5000 квадратных метров. И на этом останавливаться не собираются, говорят коммунальщики, проведение капремонтов продлится во всех районах города и в дальнейшем. 

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Тэги:  ремонт, фасад, харьков, старые дома
 
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