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23.08.2019  07:13   

В Харькове появляются новые дома с подсветкой (ФОТО)

В частности, светодиодной подсветкой коммунальщики оснастили дома №№ 157, 167, 173в, 176-3, 177, 180-1 по проспекту Гагарина и дом №1а по проспекту Героев Сталинграда.


Фото: Василий Голосный

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Тэги:  подсветка, дом, харьков, проспект гагарина, одесская, пейзаж
 
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