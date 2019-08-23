В Харькове появляются новые дома с подсветкой (ФОТО)

В частности, светодиодной подсветкой коммунальщики оснастили дома №№ 157, 167, 173в, 176-3, 177, 180-1 по проспекту Гагарина и дом №1а по проспекту Героев Сталинграда.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: