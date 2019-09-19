Главная Фото Строительство Программой доступного жилья могут воспользоваться не только харьковчане, но и переселенцы (ФОТО)
19.09.2019  16:04   

Программой доступного жилья могут воспользоваться не только харьковчане, но и переселенцы (ФОТО)

Ольга Скорова большую часть жизни прожила в Луганске. Но в 2014 под обстрелами женщине пришлось с дочерью бежать в Харьков и, фактически, начинать жизнь сначала.


Фото: Василий Голосный
«Сюда мы приехали с одним чемоданом на двоих - я и ребенок. Два сарафана, две спортивных кофты. Все. У нас было 4 съемных жилья. Это было очень сложно. 2014 год вообще был очень сложным - это международные организации, которые оказывали гуманитарную помощь, это очереди, это нестабильная работа. Это было очень тяжело» - рассказывает Ольга Скорова, переселенка из Донбасса.
 
Харьков, по словам Ольги, встретил гостеприимно и стал для женщины и ее семьи настоящим домом. Привычные для харьковчан вещи, вроде детских площадок и утреннего вывоза мусора, казались странными. 
 
«Мы ходили первое время вот с такими глазами просто. Потому что зашел за угол, - а там детская площадка. Куда-то пошел, а с ребенком можно гулять бесплатно. Есть парки, есть дорожки, есть фонтаны. Мне очень хочется, чтобы люди начали это замечать» - рассказывает Ольга Скорова.
 
В Луганск Ольга с семьей возвращаться не хочет. Но это и не удивительно, ведь по городской программе доступного жилья женщина приобрела двухкомнатную квартиру, в которую переехала недавно с мужем, дочерью и котом. 
 
«Это безграничное счастье. Я каждый день десять раз повторяю: я у себя дома. Это так удивительно ложиться в свою кровать, готовить у себя на кухне, купаться в своей ванной. Работать. Когда свое, то чувствуешь фундамент под ногами» - рассказывает Ольга Скорова.
 
Ольга добавляет, что делится опытом с переселенцами, проживающими в других городах Украины. Надеется, что в мэриях обратят внимание на то, что уже успели сделать в Харькове, потому что это действительно доступное жилье. 
 
«Такие условия, как в Харьковской городской программе - другого такого города нет. Нам дал Геннадий Адольфович возможность приобрести это жилье, за что мы очень благодарны. У меня 5 друзей близких, которые в этой программе взяли жилье» - рассказывает Ольга Скорова.
 
Городская целевая социально-экономическая программа доступного жилья рассчитана на 2010-2020 годы. Она предусматривает льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений, а также участников боевых действий и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове. На финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц в 2019 году выделили 5 миллионов гривен.

Фотогалерея

Тэги:  доступное жилье, переселенцы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.08 Власть Харьков выдал сотый кредит на доступное жилье 14.11 Власть Для программы Доступное жилье утвержден перечень домов 13.11 ЖКХ На программу доступное жилье выделят 50 миллионов гривен
 
 

Видео

Обрано міру запобіжного заходу трьом чоловікам, які напали на поліцейських. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 