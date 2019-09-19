19.09.2019 16:04

Программой доступного жилья могут воспользоваться не только харьковчане, но и переселенцы (ФОТО)

Ольга Скорова большую часть жизни прожила в Луганске. Но в 2014 под обстрелами женщине пришлось с дочерью бежать в Харьков и, фактически, начинать жизнь сначала.



Фото: Василий Голосный

«Сюда мы приехали с одним чемоданом на двоих - я и ребенок. Два сарафана, две спортивных кофты. Все. У нас было 4 съемных жилья. Это было очень сложно. 2014 год вообще был очень сложным - это международные организации, которые оказывали гуманитарную помощь, это очереди, это нестабильная работа. Это было очень тяжело» - рассказывает Ольга Скорова, переселенка из Донбасса.

Харьков, по словам Ольги, встретил гостеприимно и стал для женщины и ее семьи настоящим домом. Привычные для харьковчан вещи, вроде детских площадок и утреннего вывоза мусора, казались странными.

«Мы ходили первое время вот с такими глазами просто. Потому что зашел за угол, - а там детская площадка. Куда-то пошел, а с ребенком можно гулять бесплатно. Есть парки, есть дорожки, есть фонтаны. Мне очень хочется, чтобы люди начали это замечать» - рассказывает Ольга Скорова.

В Луганск Ольга с семьей возвращаться не хочет. Но это и не удивительно, ведь по городской программе доступного жилья женщина приобрела двухкомнатную квартиру, в которую переехала недавно с мужем, дочерью и котом.

«Это безграничное счастье. Я каждый день десять раз повторяю: я у себя дома. Это так удивительно ложиться в свою кровать, готовить у себя на кухне, купаться в своей ванной. Работать. Когда свое, то чувствуешь фундамент под ногами» - рассказывает Ольга Скорова.

Ольга добавляет, что делится опытом с переселенцами, проживающими в других городах Украины. Надеется, что в мэриях обратят внимание на то, что уже успели сделать в Харькове, потому что это действительно доступное жилье.

«Такие условия, как в Харьковской городской программе - другого такого города нет. Нам дал Геннадий Адольфович возможность приобрести это жилье, за что мы очень благодарны. У меня 5 друзей близких, которые в этой программе взяли жилье» - рассказывает Ольга Скорова.

Городская целевая социально-экономическая программа доступного жилья рассчитана на 2010-2020 годы. Она предусматривает льготное кредитование работников бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, научно-педагогических работников высших учебных заведений, а также участников боевых действий и вынужденных переселенцев, живущих в Харькове. На финансовую помощь для внутренне перемещенных лиц в 2019 году выделили 5 миллионов гривен.