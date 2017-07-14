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14.07.2017  19:30   

За последний месяц в харьковском приюте нашли дом для 50 животных

Около 40 собак и 15 кошек пристроили за последний месяц специалисты КП «Центр обращения с животными».


// city.kharkov.ua

Об этом сообщила главный врач приюта Елена Лаптий. Сегодня, 14 июля, она выступила с докладом на научно-практической конференции «Бездомные животные - ветеринарная, медицинская и социальная проблема Украины. Методы решения» в Харьковской государственной зооветеринарной академии. В ней приняли участие представители разных городов Украины – Сум, Николаева, Черкасс, Луцка, Северодонецка.

После конференции гости посетили городской КП «Центр обращения с животными». Там для них провели экскурсию, показали ветеринарную клинику, передвижной веткабинет, ознакомили с условиями, в которых содержатся животные. Последние новости приюта – перевод работы клиники на круглосуточный режим и приобретение анализатора ИФА (анализ крови на гормоны и вирусы).

Заместитель директора КП «Северодонецккоммунсервис» Евгений Колтунов вместе с коллегами впервые посетил харьковский центр. В Северодонецке также планируют открыть приют, поэтому сейчас город перенимает опыт и практики.

«Я был в нескольких украинских приютах для животных, и сегодня харьковский стал одним из эталонов. Очень хорошее проектирование, удачное расположение, благоустроен, вольеры поставлены удачно. Как человек, который этим занимается, могу поставить проектировщикам пятерку. Несколько моментов возьмем себе в работу. Например, гостиница для животных. Один блок вольеров в нашем будущем приюте можно было бы отвести под гостиницу. Приют – это объект социального значения, но хорошо, если он еще и сам сможет зарабатывать для своего развития и улучшения условий содержаний животных», - сказал Евгений Колтунов.

Отметим, что сейчас в приюте содержатся около 100 собак и 80 кошек, которые прошли карантин и ищут новый дом.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  защита животных, харьков
 
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