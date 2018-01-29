Ритуальными услугами для животных в Харькове воспользовались более 100 хозяев

С начала 2018 года ритуальными услугами Харьковского колумбария воспользовались 120 харьковчан.
Об этом сегодня, 29 января, сообщили в КП «Центр обращения с животными».
По словам сотрудников предприятия, проблема захоронения останков умерших домашних животных всегда была актуальна в городе Харькове, как и в любом другом мегаполисе. По статистике, в каждой четвертой семье содержатся домашние питомцы, срок жизни которых составляет 10-15 лет. До открытия в Харькове колумбария местные жители хоронили останки животных в парках, скверах, возле жилых домов. Теперь у жителей города есть место, где можно захоронить прах животного, прийти, вспомнить о нем. Территория колумбария охраняется, за захоронениями ухаживают.
Напомним, что колумбарий для захоронения праха домашних животных открыли в Харькове в сентябре 2017 года. Это первое подобное заведение в Украине. Колумбарный комплекс входит в структуру КП «Центр обращения с животными». На его территории построены 26 стен с нишами, которые состоят из 1560 ячеек. Рядом расположено административное здание, где есть комната для прощания с домашним любимцем. В кабинете напротив можно оформить все необходимые документы, заказать кремацию, выбрать урну и, по желанию, плиту с портретом и годами жизни животного.
С перечнем услуг колумбария можно ознакомиться на сайте КП «Центр обращения с животными».
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