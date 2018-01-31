31.01.2018 15:45

В Харькове создали службу поиска пропавших животных

Проект «Служба поиска пропавших животных» запустили в КП «Центр обращения с животными» в Харькове.



vmiresobak

Как сообщили на предприятии, цель проекта - помочь харьковчанам, владельцам домашних питомцев, быстрее вернуть своего любимца домой, скоординировав действия тех, кто потерял, и тех, кто нашел или увидел животное на улице.

Все, кто обнаружит домашнее животное без хозяина, могут сообщить об этом диспетчеру Центра обращения с животными по телефонам: 754-97-11 и (099)-407-45-23.

Также об потерянном животном можно оставить сообщение в группе «Служба поиска пропавших животных» в сети Facebook.

Сотрудники центра могут приехать на место, где видели потерянное животное, и забрать его в приют, пока не найдут владельца.