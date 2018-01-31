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31.01.2018  15:45   

В Харькове создали службу поиска пропавших животных

Проект «Служба поиска пропавших животных» запустили в КП «Центр обращения с животными» в Харькове.


vmiresobak
Как сообщили на предприятии, цель проекта - помочь харьковчанам, владельцам домашних питомцев, быстрее вернуть своего любимца домой, скоординировав действия тех, кто потерял, и тех, кто нашел или увидел животное на улице.
 
Все, кто обнаружит домашнее животное без хозяина, могут сообщить об этом диспетчеру Центра обращения с животными по телефонам: 754-97-11 и (099)-407-45-23.
 
Также об потерянном животном можно оставить сообщение в группе «Служба поиска пропавших животных» в сети Facebook.
 
Сотрудники центра могут приехать на место, где видели потерянное животное, и забрать его в приют, пока не найдут владельца.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  животные, служба, харьков, поиск
 
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