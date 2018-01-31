В Харькове создали службу поиска пропавших животных

Проект «Служба поиска пропавших животных» запустили в КП «Центр обращения с животными» в Харькове.
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучше переключить внимание на что-нибудь другое.
В последний день января будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру усилится. Во второй половине дня он начнет затихать и ближе к вечеру закончится.
В последний день января свой профессиональный праздник отмечают мастера, которые делают нашу жизнь прекрасней.
влажн.:
давл.:
ветер: