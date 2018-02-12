12.02.2018 18:17

Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь

Увидеть хвостатых питомцев и условия их содержания собственными глазами. Сегодня такую возможность имели члены Молодежного совета при Харьковском городском голове, которые пришли в городской приют для животных.



Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь



Здесь для них провели большую экскурсию по центру, рассказали о его создании, о ветпомощи животным, попадающим сюда с улиц. А главное, как говорят сами студенты, полностью развеяли мифы, которые распространяют недоброжелатели.



Дмитрий Ровенский, член молодежного совета при Харьковском городском голове:

Прежде чем мы попали сюда, мы слышали очень много историй и факты различные. Сейчас, когда приехали и увидели, как всё работает, и всё что говорили, что это всё неправда. Это конечно же чёрный пиар. Для Харькова это нужное место, потому что у нас промышленный город, много заводов, и к сожалению, там бездомные собаки и появляются. Поэтому для такого города, как Харьков, это очень хорошее место.



Уже после экскурсии в формате вопрос-ответ члены молодежного совета обсудили с руководством центра вопросы развития и популяризациии убежища.



Кирилл Чикирякин, член молодежного совета при Харьковском городском голове:

Реальная помощь, это, в первую очередь, налаживание медиапланов по пиар-компании приюта. Это то, что первое нужно сделать. Очень большая проблема в том, что некоторые люди вообще не знают о существовании приюта - где он находится, как к нему добраться. Дальше, необходимо ещё проведение акций благотворительных, которые будут популяризировать этот вопрос.



Юлия Шаповалова, директор КП «Центр обращения с животными»:

За вот эти полчаса, что мы с ними общались, было ими сгенерировано на ходу очень много интересных идей и проектов. И теперь, если они это облекут в какую-то форму, продумают и изложат на бумаге мы можем выйти на какой-то новый уровень пристройста и пиара животных. Т.е. нам сегодняшнее посещение было очень интересно и очень ценны те идеи, с которыми к нам молодёжь пришла. Мы надеемся, что из этой встречи у нас получится хорошее сотрудничество, продуктивное, всё только на благо животных нашего центра.