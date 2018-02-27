27.02.2018 17:05

В Харькове устроят массовый забег людей с собаками

В забеге могут участвовать собаки любых пород, а также беспородные.



// animals.kharkov.ua

Предположительная дата проведения забега – начало мая. Организаторы планируют установить рекорд Украины по количеству одновременно бегущих людей с собаками.



Для желающих поучаствовать, но не имеющих питомцев, Центр обращения с животными предоставит социализированных собак из Приюта.



Для решения организационный вопросов пройдут встречи на специализированных площадках для дрессировки и выгула собак.



3 марта

8.00 – ул. Грозненская, 38 (ост. Одесская, за с/м «Класс»)

9.30 – пр. Льва Ландау, 20



4 марта

8.00 – ул. Плехановская, 9 (сквер)

9.30 – ул. Плехановская, 49 (напротив здания администрации)



Организаторы мероприятия – КП «Центр обращения с животными» и Dog Fashion Show 2018.



Справки по телефону: 0509440586, 0680794557, 0939870609 - Петр.