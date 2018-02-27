В Харькове устроят массовый забег людей с собаками

В забеге могут участвовать собаки любых пород, а также беспородные.
Предположительная дата проведения забега – начало мая. Организаторы планируют установить рекорд Украины по количеству одновременно бегущих людей с собаками.
Для желающих поучаствовать, но не имеющих питомцев, Центр обращения с животными предоставит социализированных собак из Приюта.
Для решения организационный вопросов пройдут встречи на специализированных площадках для дрессировки и выгула собак.
3 марта
8.00 – ул. Грозненская, 38 (ост. Одесская, за с/м «Класс»)
9.30 – пр. Льва Ландау, 20
4 марта
8.00 – ул. Плехановская, 9 (сквер)
9.30 – ул. Плехановская, 49 (напротив здания администрации)
Организаторы мероприятия – КП «Центр обращения с животными» и Dog Fashion Show 2018.
Справки по телефону: 0509440586, 0680794557, 0939870609 - Петр.
Неожиданные решения и спонтанные шаги могут оказаться эффективными. Воспользуйтесь шансом впустить в свою жизнь что-то новое и интригующее.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, вечером возможна метель.
В 1932 году в составе УССР созданы Киевская, Винницкая, Днепропетровская, Одесская и Харьковская области.
влажн.:
давл.:
ветер: