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27.02.2018  17:05   

В Харькове устроят массовый забег людей с собаками

В забеге могут участвовать собаки любых пород, а также беспородные.


// animals.kharkov.ua

Предположительная дата проведения забега – начало мая. Организаторы планируют установить рекорд Украины по количеству одновременно бегущих людей с собаками.

Для желающих поучаствовать, но не имеющих питомцев, Центр обращения с животными предоставит социализированных собак из Приюта.

Для решения организационный вопросов пройдут встречи на специализированных площадках для дрессировки и выгула собак.

3 марта
8.00 – ул. Грозненская, 38 (ост. Одесская, за с/м «Класс»)
9.30 – пр. Льва Ландау, 20

4 марта
8.00 – ул. Плехановская, 9 (сквер)
9.30 – ул. Плехановская, 49 (напротив здания администрации)

Организаторы мероприятия – КП «Центр обращения с животными» и Dog Fashion Show 2018.

Справки по телефону: 0509440586, 0680794557, 0939870609 - Петр.

Источник:   КП «Центр обращения с животными»
 Тэги:  забег, харьков, защита животных
 
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