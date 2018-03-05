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05.03.2018  17:28   

В харьковском городском приюте для животных – весенняя акция

Центр обращения с животными объявил благотворительную акцию в честь 8 Марта.


// Городской Дозор

Акция называется «Поздравь с весной, подари радость".

Перед Международным женским днем все желающие смогут взять домашнего питомца бесплатно.

Для этого нужно 7 марта посетить приют и выбрать животное. При себе нужно иметь паспорт.

Источник:   КП «Центр обращения с животными»
 Тэги:  приют для животных, акция, харьков
 
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