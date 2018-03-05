В харьковском городском приюте для животных – весенняя акция

Центр обращения с животными объявил благотворительную акцию в честь 8 Марта.
Акция называется «Поздравь с весной, подари радость".
Перед Международным женским днем все желающие смогут взять домашнего питомца бесплатно.
Для этого нужно 7 марта посетить приют и выбрать животное. При себе нужно иметь паспорт.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
влажн.:
давл.:
ветер: