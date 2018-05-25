25.05.2018 16:30

В Центре обращения с животными установят новый рекорд Украины

Массовый забег с собаками, который предполагает установление нового рекорда Украины, пройдет завтра, 26 мая, возле КП «Центр обращения с животными» (пр. Гагарина, 358).



// city.kharkov.ua

Как сообщили в центре, в мероприятии могут принять участие все желающие. Дистанция забега - 600 м, участие - бесплатное. Рекорд будет зарегистрирован в Книге рекордов Украины.



Те люди, у которых нет домашних любимцев, но которые хотят поучаствовать в забеге, смогут взять на время собаку из приюта.



Для детей пройдут мастер-классы, конкурсы, будет работать мастер по аквагриму. Кроме того, школьникам, которые победили в конкурсе «Нарисуй мечту собаки», вручат дипломы.

Начало мероприятия - в 10:00, старт забега - в 11:00.