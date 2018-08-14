14.08.2018 13:04

В парке Победы пройдет праздник бездомных животных

В субботу, 18 августа, в парке Победы, что на проспекте Тракторостроителей, 55 проведут акцию, посвященную Всемирному дню бездомных животных,



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Праздник проводит КП «Центр обращения с животными». Он начнется в 10.00 и продлится до 13.00.

В программу войдут:

– парад и выставка беспородных собак, познавательные лекции кинолога

– конкурсы, викторины, аниматоры для детей

– конкурсы, квест для взрослых

– выступление собак по аджилити и трюковой дрессировке - для всех!

Харьковчане смогут познакомиться, поообщаться и взять в семью животных из приюта, зарегистрировать свое домашнее животное в Единой электронной базе данных, застраховать любимцев, воспользоваться услугами ветеринаров передвижного веткабинета и записаться на кинологические курсы.

Кроме того, можно прийти с животными, которым нужна семья, пройдя предварительную регистрацию по адресу pochta@animals.kharkov.ua или на самом мероприятии до 10:00.



С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.

Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных, которая выступила с этим предложением в 1992 году. Девизом для многих сообществ, занимающихся помощью бездомным животным, стали слова основателя WWF (Всемирного фонда дикой природы) Питера Скотта: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось, но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытался».