В парке Победы пройдет праздник бездомных животных

В субботу, 18 августа, в парке Победы, что на проспекте Тракторостроителей, 55 проведут акцию, посвященную Всемирному дню бездомных животных,
Праздник проводит КП «Центр обращения с животными». Он начнется в 10.00 и продлится до 13.00.
В программу войдут:
– парад и выставка беспородных собак, познавательные лекции кинолога
– конкурсы, викторины, аниматоры для детей
– конкурсы, квест для взрослых
– выступление собак по аджилити и трюковой дрессировке - для всех!
Харьковчане смогут познакомиться, поообщаться и взять в семью животных из приюта, зарегистрировать свое домашнее животное в Единой электронной базе данных, застраховать любимцев, воспользоваться услугами ветеринаров передвижного веткабинета и записаться на кинологические курсы.
Кроме того, можно прийти с животными, которым нужна семья, пройдя предварительную регистрацию по адресу pochta@animals.kharkov.ua или на самом мероприятии до 10:00.
С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.
Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных, которая выступила с этим предложением в 1992 году. Девизом для многих сообществ, занимающихся помощью бездомным животным, стали слова основателя WWF (Всемирного фонда дикой природы) Питера Скотта: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось, но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытался».
Звезды обещают нестандартное мышление. Воспользуйтесь этим, чтобы шутя решить те задачи, за которые вы даже боялись взяться!
Ночью и утром слабый туман. Днем и вечером небо будет безоблачным и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков.
Сегодня у православных – первый Спас.
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