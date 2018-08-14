Главная Темы Защита животных В парке Победы пройдет праздник бездомных животных
14.08.2018  13:04   

В парке Победы пройдет праздник бездомных животных

В субботу, 18 августа, в парке Победы, что на проспекте Тракторостроителей, 55 проведут акцию, посвященную Всемирному дню бездомных животных,


// Facebook

Праздник проводит КП «Центр обращения с животными».  Он начнется в 10.00 и продлится до 13.00.

В программу войдут:
– парад и выставка беспородных собак, познавательные лекции кинолога
– конкурсы, викторины, аниматоры для детей
– конкурсы, квест для взрослых
– выступление собак по аджилити и трюковой дрессировке - для всех!

Харьковчане смогут познакомиться, поообщаться и взять в семью животных из приюта, зарегистрировать свое домашнее животное в Единой электронной базе данных, застраховать любимцев, воспользоваться услугами ветеринаров передвижного веткабинета и записаться на кинологические курсы. 

Кроме того, можно прийти с животными, которым нужна семья, пройдя предварительную регистрацию по адресу pochta@animals.kharkov.ua или на самом мероприятии до 10:00.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.   

Справка. Всемирный день бездомных животных отмечается в третью субботу августа. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных, которая выступила с этим предложением в 1992 году. Девизом для многих сообществ, занимающихся помощью бездомным животным, стали слова основателя WWF (Всемирного фонда дикой природы) Питера Скотта: «Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось, но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не пытался».

Источник:   Центр обращения с животными
 Тэги:  защита животных, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.05 Защита животных В Центре обращения с животными установят новый рекорд Украины 27.02 Защита животных В Харькове устроят массовый забег людей с собаками 12.02 Защита животных Пиаром городского приюта для животных займётся активная молодёжь  
 
 

Видео

Геннадий Кернес после суда: Геращенко - это тот человек, который это все придумал
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 