23.10.2018 17:31

В харьковский Центр обращения с животными приехала делегация из Казахстана

Служба отлова и приют для бездомных животных, ветеринарный центр и отель для домашних любимцев. Вот такой современный Центр обращения с животными существует в Харькове уже много лет.



// Городской Дозор

Поэтому к нему и приехала делегация из Казахстана, чтобы перенять опыт. Говорят, рассматривали много различных приютов, но именно в Харькове, комплекс – лучший в СНГ.



Андрей Исаков, член делегации из Казахстана:

Я до этого очень много смотрел сайтов различных. Смотрел приюты в Москве, в других городах. Но в целом ни один из этих приютов даже близко не соотвествует вот этому уровню. То есть, на мой взгляд, здесь идеальное сочетание правил гигиены, ветеринарные правила. То есть, на мой взгляд, это очень важно, но и в том числе очень уютно, очень все как-то по-домашнему, так все с трепетом сделано. Можно сказать, что даже европейский, западный уровень.



Делегация из Казахстана – не единственная, которая посетила Харьковский центр для животных за последнее время. Юлия Шаповалова отмечает, что со всей Украины и из-за рубежа приезжают в Первую столицу, чтобы увидеть современный комплекс для животных.



Юлия Шаповалова, директор КП «Центр обращения с животными»:

С городов Украины уже очень много приезжает людей, уже, наверное, более 30-ти городов посетило наш центр. Приезжали из Америки, из города-побратима Цинциннати, и тоже там представители жилищно-коммунальной сферы. Он сказал, что по уровню центр отвечает всем европейским и американским нормам.