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07.03.2019  15:31   

Сбитую в ДТП косулю выхаживают в Центре обращения с животными

В Ветцентр на проспекте Гагарина, 358 доставили необычного пациента – пострадавшую в ДТП молодую косулю.


// objectiv.tv

Необычный питомец появился в социальном Ветцентре КП «Центр обращения с животными» 6 марта.

Косулю привез мужчина, который подобрал животное на обочине дороги в лесу Волчанского района. Предположительно, косуля пострадала от столкновения с автомобилем.

Ветеринары оказали лесной красавице первую помощь и, убедившись, что серьезных травм нет, пока оставили под наблюдением.

Так как в приюте для бездомных животных не нашлось для косули подходящего корма, в срочном порядке в ближайшем поселке пришлось добыть сено и солому.

Тэги:  защита животных, косуля, харьков
 
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