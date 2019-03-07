07.03.2019 15:31

Сбитую в ДТП косулю выхаживают в Центре обращения с животными

В Ветцентр на проспекте Гагарина, 358 доставили необычного пациента – пострадавшую в ДТП молодую косулю.



// objectiv.tv

Необычный питомец появился в социальном Ветцентре КП «Центр обращения с животными» 6 марта.



Косулю привез мужчина, который подобрал животное на обочине дороги в лесу Волчанского района. Предположительно, косуля пострадала от столкновения с автомобилем.



Ветеринары оказали лесной красавице первую помощь и, убедившись, что серьезных травм нет, пока оставили под наблюдением.



Так как в приюте для бездомных животных не нашлось для косули подходящего корма, в срочном порядке в ближайшем поселке пришлось добыть сено и солому.