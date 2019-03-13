13.03.2019 09:33

Новые площадки для выгула собак построят в Харькове в этом году

В 2019 году в Харькове планируется строительство 5 площадок для выгула и дрессировки собак.



// izvestia.kharkov.ua

Такие площадки в городе начали устанавливать несколько лет назад. И сейчас их насчитывается уже 38. Впрочем, это не конечный результат, потому что спрос есть, поэтому намерены устанавливать еще.



В рамках специальной городской программы обращения с животными и регулирования их численности в Харькове ведется масштабная работа по трем направлениям – это обращение с домашними животными, с бездомными, а также информационно-просветительская деятельность с населением по гуманного отношения к ним. Так средства городского бюджета, выделенные на реализацию программы, в прошлом были потрачены на все запланированные мероприятия, львиная доля – на содержание Центра обращения с животными, в частности приобретение медикаментов и кормов для его воспитанников, благоустройство вольеров и территории, для чего даже была приобретена спецтехника.



«Приобретёны трактор и деревоперерабатывающая машина для обслуживания как территории КП, так и территории 38 площадок для выгула и дрессировки собак, которые расположены во всех районах Харькова. Выполнены строительные работы по устройству системы снегозадержания и водоотведения со всех кровель Центра содержания животных, потому что проект не содержал эти моменты, но эксплуатация показала, что они необходимы», – рассказала директор КП «Центр обращения с животными» Юлия Цыбулько



Кроме того, налажена работа и выездных ветеринарных кабинетов, цель которых предоставление услуг животным, хозяева которых проживают в частном секторе, а также проводились операции по стерилизация животных, принадлежащих малоимущим гражданам. Ну и собственно велась работа по соблюдению правил содержания четвероногих.



Рассмотрено 226 жалоб о нарушении правил содержания животных, составлено 74 админпротоколов по итогу этих разбирательств. За 2018 год было установлено 6 дополнительных площадок для дрессировки и выгула собак. Планируется ещё 4-5 площадок установить в этом году», – рассказала Юлия Цыбулько.



В 2019-м будет продолжена запланированная работа в рамках утвержденной программы, меры которой, уверены специалисты, положительно влияют на содержание животных.