18.05.2017 17:03

В Парке Горького стартует цикл мероприятий «КультПарк»

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького открывает цикл культурно-массовых мероприятий «КультПарк».



dozor.kharkov.ua

Цель проекта – организовать праздники, каждый из которых посвящен разным странам мира, и познакомить харьковчан с их искусством, традициями и обычаями.

В эту субботу, 20 мая, состоится праздник «КультПарк. Европа». На празднике можно будет больше узнать о культуре жителей Германии, Испании, Ирландии, Франции. Состоится выступление школ фламенко, ирландских танцев, инструментальных оркестров, вокалистов. На центральной аллее пройдут перфомансы мимов, будут работать фотозоны в стиле венецианского карнавала. Также в парке пройдут мастер-классы по изготовлению пояса дружбы, глиняных свистулек. Дети смогут нарисовать на асфальте рисунки «Гуляя по Европе».

Вечером состоится концерт лауреата международных конкурсов Виктории Венниковой и группы «Бульвар». В завершение праздника пройдет молодежная дискотека.

20 мая, суббота

Главная сцена

11.00 – 11.30 Интерактивная утренняя зарядка «Все в порядке, я на зарядке»

12.00 – 13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 Концертная программа ансамбля народных инструментов «Музыкальный сувенир» ДМШ№12 им. Клавдии Шульженко

15.00 – 16.30 Гала-концерт участников праздника «КультПарк. Европа»

17.00 – 18.30 Концертная программа оркестра «Ренесанс»

19.00 – 20.00 Концерт Виктории Венниковой

20.00 – 22.00 Молодежная дискотека с Pj-поддержкой

Центральная аллея

13.00 – 15.00 Фестиваль рисунка на асфальте «Гуляя по Европе»

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке «Пояс дружбы»

15.00 – 18.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по тай чи

Французский парк

16.00 – 17.00 Музыкальная программа «Европейская музыка»

18.00 – 19.30 Выступление Игоря Ильницкого на соло гитаре

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Сальса-вечеринка

Логово Били Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

17.00 – 18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»

Ретро-парк

14.00 – 20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 18.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

В программе возможны изменения