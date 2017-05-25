25.05.2017 10:52

Как пройдет последний звонок в парке Горького

В пятницу, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздник последнего звонка «Школа, прощай!».



// Харьковские Известия

В 12.00 в рамках акции «Посади дерево» школьники высадят каштаны на аллее парка.



В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Выпускников ждет тонна пены, в которой можно танцевать под современные хиты.



Также гостей праздника ждет сальса-шоу и открытое занятие по латиноамериканским танцам, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами от наших партнеров.



Вечером школьников поздравит с окончанием учебного года популярный певец Олег Кензов. Артист исполнит свои знаменитые хиты и новые песни. Завершит праздник последнего звонка огненная дискотека с сетами от наших ди джеев.

А в субботу, 27 мая, с 9 утра в парке пройдет выпускной «Кадетского корпуса».



Программа праздника



26 мая, пятница

Главная сцена

12.00–13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

13.30–13.35 Выступление танцевального коллектива «Кавказденс»

14.00–15.00 Пенная дискотека

15.00–16.00 Танцевальная анимационная программа школы латиноамериканских танцев Salsa Loca

16.00–17.00 Конкурсно-развлекательная программа «Тhe RING»

17.00–18.30 Концерт «И в шутку, и в серьёз!» Харьковской государственной академии культуры, кафедры эстрадного вокала.

18.30–19.00 Танцевальный флешмоб

18.30–20.00 Выступление кавер-группы «The Capers»

20.00–21.00 Концерт Олега Кензова

21.00–22.00 Огненная молодежная дискотека

Логово Били Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

27 мая, суббота

Главная сцена

09.00–12.00 Торжественное построение и выпускной кадетов государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»

12.00–20.00 Фестиваль «Лотос Надежды»

20.00–22.00 Молодежная дискотека c Pj-поддержкой

Дикий Запад

18.00–21.00 Сальса-вечеринка

Французский парк

16.00–17.00 Вокальная лаунж программа

18.00–19.00 Соло на саксофоне

Логово Били Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

17.00–18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»

Ретро-парк

14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»