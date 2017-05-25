Как пройдет последний звонок в парке Горького

В пятницу, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздник последнего звонка «Школа, прощай!».
В 12.00 в рамках акции «Посади дерево» школьники высадят каштаны на аллее парка.
В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Выпускников ждет тонна пены, в которой можно танцевать под современные хиты.
Также гостей праздника ждет сальса-шоу и открытое занятие по латиноамериканским танцам, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами от наших партнеров.
Вечером школьников поздравит с окончанием учебного года популярный певец Олег Кензов. Артист исполнит свои знаменитые хиты и новые песни. Завершит праздник последнего звонка огненная дискотека с сетами от наших ди джеев.
А в субботу, 27 мая, с 9 утра в парке пройдет выпускной «Кадетского корпуса».
Программа праздника
26 мая, пятница
Главная сцена
12.00–13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
13.30–13.35 Выступление танцевального коллектива «Кавказденс»
14.00–15.00 Пенная дискотека
15.00–16.00 Танцевальная анимационная программа школы латиноамериканских танцев Salsa Loca
16.00–17.00 Конкурсно-развлекательная программа «Тhe RING»
17.00–18.30 Концерт «И в шутку, и в серьёз!» Харьковской государственной академии культуры, кафедры эстрадного вокала.
18.30–19.00 Танцевальный флешмоб
18.30–20.00 Выступление кавер-группы «The Capers»
20.00–21.00 Концерт Олега Кензова
21.00–22.00 Огненная молодежная дискотека
Логово Били Кида
12.00–19.00 Лазертаг бои
27 мая, суббота
Главная сцена
09.00–12.00 Торжественное построение и выпускной кадетов государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»
12.00–20.00 Фестиваль «Лотос Надежды»
20.00–22.00 Молодежная дискотека c Pj-поддержкой
Дикий Запад
18.00–21.00 Сальса-вечеринка
Французский парк
16.00–17.00 Вокальная лаунж программа
18.00–19.00 Соло на саксофоне
Логово Били Кида
12.00–19.00 Лазертаг бои
17.00–18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»
Ретро-парк
14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»
Комментариев: 0
День чрезвычайно хорош для решения сложных вопросов. Сегодня у вас есть все шансы докопаться до самой сути и внести ясность в любое дело.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
влажн.:
давл.:
ветер: