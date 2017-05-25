 
Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха Как пройдет последний звонок в парке Горького
25.05.2017  10:52   

Как пройдет последний звонок в парке Горького

В пятницу, 26 мая, в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет праздник последнего звонка «Школа, прощай!».


// Харьковские Известия

В 12.00 в рамках акции «Посади дерево» школьники высадят каштаны на аллее парка.

В 14.00 на Главной сцене начнется пенное шоу. Выпускников ждет тонна пены, в которой можно танцевать под современные хиты.

Также гостей праздника ждет сальса-шоу и открытое занятие по латиноамериканским танцам, выступление студентов Харьковской академии культуры, конкурсы с призами от наших партнеров.

Вечером школьников поздравит с окончанием учебного года популярный певец Олег Кензов. Артист исполнит свои знаменитые хиты и новые песни. Завершит праздник последнего звонка огненная дискотека с сетами от наших ди джеев.

А в субботу, 27 мая, с 9 утра в парке пройдет выпускной «Кадетского корпуса».

Программа праздника

26 мая, пятница
Главная сцена
12.00–13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
13.30–13.35 Выступление танцевального коллектива «Кавказденс»
14.00–15.00 Пенная дискотека
15.00–16.00 Танцевальная анимационная программа школы латиноамериканских танцев Salsa Loca
16.00–17.00 Конкурсно-развлекательная программа «Тhe RING»
17.00–18.30 Концерт «И в шутку, и в серьёз!» Харьковской государственной академии культуры, кафедры эстрадного вокала.
18.30–19.00 Танцевальный флешмоб
18.30–20.00 Выступление кавер-группы «The Capers»
20.00–21.00 Концерт Олега Кензова
21.00–22.00 Огненная молодежная дискотека
Логово Били Кида
12.00–19.00 Лазертаг бои

27 мая, суббота
Главная сцена
09.00–12.00 Торжественное построение и выпускной кадетов государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус»
12.00–20.00 Фестиваль «Лотос Надежды»
20.00–22.00 Молодежная дискотека c Pj-поддержкой
Дикий Запад
18.00–21.00 Сальса-вечеринка
Французский парк
16.00–17.00 Вокальная лаунж программа
18.00–19.00 Соло на саксофоне
Логово Били Кида
12.00–19.00 Лазертаг бои
17.00–18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»
Ретро-парк
14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

Источник:   // Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Центральный парк культуры и отдыха В Парке Горького стартует цикл мероприятий «КультПарк» 15.05 Общество День Европы в парке Горького отметили несколько тысяч харьковских студентов 12.05 Центральный парк культуры и отдыха Выходные в парке Горького: программа
 
 

Видео

Губернатор Юлия Светличная обговорила реализацию новых совместных проектов с представителями НАТО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 