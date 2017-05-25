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25.05.2017  14:34   

В парке Горького пройдет сладкий праздник

В воскресенье 28 мая состоится День Мороженого.


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Веселый семейный праздник проводит ТМ «Хладик». Во всех зонах парка будут проходить выступления артистов, конкурсы, мастер-классы.

В Ретро-парке выступят представители молодежных субкультур: ВМХ-экстремалы, воркаут-спортсмены. Здесь же пройдут спортивные конкурсы, выступленя цирковых артистов.

Во Французском парке художники будут создавать портреты, шаржи, силуэты всем желающим. Гости праздника вместе нарисуют огромное полотно.

В Детском парке откроется контактный зоопарк, где можно будет пообщаться с животными, послушать увлекательные истории о них. Желающие смогут сфотографироватсья с братьями нашими меньшими. Здесь же выступят дрессированные животные.

По Главной аллее пройдет сказочное шествие , а на Главной сцене состоится грандиозный концерт с участием лучших коллективов города, традиционный розыгрыш холодильника мороженного, веселые конкурсы с призами.

День Мороженого завершит серебряное шоу и дискотека с популярными хитами.

Программа праздника
Главная сцена
12.00–16.00 Шоу-программа Дня мороженого ТМ «Хладик»
16.30–18.00 Отчетный концерт вокальной студии «Ok» ХОДДЮТ
18.30–19.30 Концерт кавер-группы «Take5»
19.30–20.00 Конкурсная программа ТМ «Хладик»
20.00–22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
12.00–15.00 Цирковая анимация ТМ «Хладик»
13.30–14.00 Праздничное шествие Дня мороженого ТМ «Хладик»
Детский парк
12.00–14.00 Развлекательная программа и контактный зоопарк ТМ «Хладик»
Французский парк
12.00–14.00 Развлекательная программа ТМ «Хладик»
18.00–19.00 Соло на скрипке
Логово Били Кида
12.00–19.00 Лазертаг бои
17.00–18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»
Ретро-парк
12.00–14.00 Развлекательная программа ТМ «Хладик»
14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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