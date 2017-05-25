25.05.2017 14:34

В парке Горького пройдет сладкий праздник

В воскресенье 28 мая состоится День Мороженого.



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Веселый семейный праздник проводит ТМ «Хладик». Во всех зонах парка будут проходить выступления артистов, конкурсы, мастер-классы.



В Ретро-парке выступят представители молодежных субкультур: ВМХ-экстремалы, воркаут-спортсмены. Здесь же пройдут спортивные конкурсы, выступленя цирковых артистов.



Во Французском парке художники будут создавать портреты, шаржи, силуэты всем желающим. Гости праздника вместе нарисуют огромное полотно.



В Детском парке откроется контактный зоопарк, где можно будет пообщаться с животными, послушать увлекательные истории о них. Желающие смогут сфотографироватсья с братьями нашими меньшими. Здесь же выступят дрессированные животные.



По Главной аллее пройдет сказочное шествие , а на Главной сцене состоится грандиозный концерт с участием лучших коллективов города, традиционный розыгрыш холодильника мороженного, веселые конкурсы с призами.



День Мороженого завершит серебряное шоу и дискотека с популярными хитами.



Программа праздника

Главная сцена

12.00–16.00 Шоу-программа Дня мороженого ТМ «Хладик»

16.30–18.00 Отчетный концерт вокальной студии «Ok» ХОДДЮТ

18.30–19.30 Концерт кавер-группы «Take5»

19.30–20.00 Конкурсная программа ТМ «Хладик»

20.00–22.00 Молодежная дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

12.00–15.00 Цирковая анимация ТМ «Хладик»

13.30–14.00 Праздничное шествие Дня мороженого ТМ «Хладик»

Детский парк

12.00–14.00 Развлекательная программа и контактный зоопарк ТМ «Хладик»

Французский парк

12.00–14.00 Развлекательная программа ТМ «Хладик»

18.00–19.00 Соло на скрипке

Логово Били Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

17.00–18.00 Спектакль «Истории в стиле вестерн»

Ретро-парк

12.00–14.00 Развлекательная программа ТМ «Хладик»

14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споемте друзья!»