День защиты детей в парке Горрького: программа праздника

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится грандиозный праздник для детей «Ура, лето!».
Традиционно во всех уголках парках пройдут веселые конкурсы, выступления артистов, мастер-классы и презентации.
Во время праздника будет зарегистрирован рекорд Украины «Сердце, сделанное из самого большого числа участников». По Центральной алее пройдет карнавальное шествие, на Главной сцене состоится фестиваль «Вітаємо дитинство», специальная школа-интернат представит мюзикл «Хочу в сказку». В 17-00 состоится отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики».
Во всех тематических зонах парка пройдут активности от партнеров праздника: компании «Трест Жилстрой-1», компании «Люксоптика», ТМ «Новый стиль», школы мяча «Футбик».
Так, в Детском парке дети смогут проверить остроту зрения, поиграют в мега дженгу, построят дом из чудо-кирпичей, будут рисовать 3D ручками. На аллее у Развлекательного центра пройдут мастер-классы по игре в футбол от школя мяча «Футбик». Во Французском парке расположится фотозона «Алиса в стране чудес».
В Ретро-парке с концертами выступят воспитанники городских клубов по месту жительства. На территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн».
Программа праздника «Ура, лето!»
Главная площадь
12.00–17.00 Выставка полицейской техники
13.00–13.10 Флешмоб «Сердце». Регистрация рекорда Украины
Аллея у Развлекательного центра
12.00–17.00 Футбольная анимация школы мяча «Футбик»
Сцена «Букашка»
12.00–17.00 Развлекательно-познавательная программа компании «Трест Жилстрой-1»
Французский парк
12.00–17.00 Фотозона «Алиса в стране чудес»
Центральная аллея
12.30–12.40 Построение шествия
12.40–13.00 Шествие «Вітаємо дитинство»
Главная сцена
12.00–13.00 Мюзикл «Хочу в сказку» Харьковской специальной школы-интерната
13.00–13.30 Открытие фестиваля «Вітаємо дитинство». Флешмоб «Сердце»
13.00–17.00 Концертная программа фестиваля «Вітаємо дитинство»
17.00–19.00 Отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики»
19.00–20.00 Танцевальная программа «Детские танцы» с ростовыми куклами
Логово Билли Кида
12.00–14.00 Лазертаг бои
14.00–15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
15.00–19.00 Лазертаг бои
Ретро парк
11.00–14.00 Концертная программа клубов по месту жительства
Роллердром
15.30–20.00 Соревнования по роликовому спорту
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