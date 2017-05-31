31.05.2017 16:57

День защиты детей в парке Горрького: программа праздника

1 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького состоится грандиозный праздник для детей «Ура, лето!».



// Facebook

Традиционно во всех уголках парках пройдут веселые конкурсы, выступления артистов, мастер-классы и презентации.



Во время праздника будет зарегистрирован рекорд Украины «Сердце, сделанное из самого большого числа участников». По Центральной алее пройдет карнавальное шествие, на Главной сцене состоится фестиваль «Вітаємо дитинство», специальная школа-интернат представит мюзикл «Хочу в сказку». В 17-00 состоится отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики».



Во всех тематических зонах парка пройдут активности от партнеров праздника: компании «Трест Жилстрой-1», компании «Люксоптика», ТМ «Новый стиль», школы мяча «Футбик».



Так, в Детском парке дети смогут проверить остроту зрения, поиграют в мега дженгу, построят дом из чудо-кирпичей, будут рисовать 3D ручками. На аллее у Развлекательного центра пройдут мастер-классы по игре в футбол от школя мяча «Футбик». Во Французском парке расположится фотозона «Алиса в стране чудес».



В Ретро-парке с концертами выступят воспитанники городских клубов по месту жительства. На территории игрового комплекса «Логово Билли Кида» состоится музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн».



Программа праздника «Ура, лето!»

Главная площадь

12.00–17.00 Выставка полицейской техники

13.00–13.10 Флешмоб «Сердце». Регистрация рекорда Украины

Аллея у Развлекательного центра

12.00–17.00 Футбольная анимация школы мяча «Футбик»

Сцена «Букашка»

12.00–17.00 Развлекательно-познавательная программа компании «Трест Жилстрой-1»

Французский парк

12.00–17.00 Фотозона «Алиса в стране чудес»

Центральная аллея

12.30–12.40 Построение шествия

12.40–13.00 Шествие «Вітаємо дитинство»

Главная сцена

12.00–13.00 Мюзикл «Хочу в сказку» Харьковской специальной школы-интерната

13.00–13.30 Открытие фестиваля «Вітаємо дитинство». Флешмоб «Сердце»

13.00–17.00 Концертная программа фестиваля «Вітаємо дитинство»

17.00–19.00 Отчетный концерт хореографического коллектива «Бегемотики»

19.00–20.00 Танцевальная программа «Детские танцы» с ростовыми куклами

Логово Билли Кида

12.00–14.00 Лазертаг бои

14.00–15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

15.00–19.00 Лазертаг бои

Ретро парк

11.00–14.00 Концертная программа клубов по месту жительства

Роллердром

15.30–20.00 Соревнования по роликовому спорту