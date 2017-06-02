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02.06.2017  15:33   

На Троицу в парке Горького пройдет Зеленый праздник

Госте ожидают утренняя йога и тай-чи, развлекательные программы и традиционная дискотека.


// Городской Дозор

3 июня, суббота
Главная сцена
12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Мини-диско»
14.00 – 15.00 Дуэт бандуристок «124»
15.30 – 16.30 Фольклорный ансамбль «Талица»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
19.00 -20.00 Концерт группы «Євшан зілля»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная Аллея
08.00 – 9.30 Награждение победителей соревнований по роллер спорту
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.00 – 18.00 Мастер-класс по петриковской росписи
Французский парк
17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа
19.00 – 20.00 Соло на скрипке
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

4 июня, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Фольклорный ансамбль «3+2»
15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькі розваги»
17.30 – 18.30 Концерт коллектива вокального искусства «Рута» ЦДДЮТ № 5
19.00 -20.00 Концерт группы «Folk Classic Band»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная Аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.00 – 18.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам
Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Лазертаг бои
18.00 – 19.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Французский парк
17.00 – 18.00 Популярные мелодии на аккордеоне
19.00 – 20.00 Соло на саксофоне
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

5 июня, понедельник
Главная сцена
13.00 – 14.00 Развлекательная программа для малышей «Мини-диско!»
15.00 – 16.30 Выступление театра оригинального жанра «Дети будущего»
17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»
19.00 -20.00 Конкурсно-развлекательная программа «Лучше всех!»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная Аллея
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Лазертаг бои
18.00 – 19.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Французский парк
17.00 – 18.30 Соло на гитаре
Ретро парк
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

Тэги:  парк горького, харьков
 
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