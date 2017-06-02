02.06.2017 15:33

На Троицу в парке Горького пройдет Зеленый праздник

Госте ожидают утренняя йога и тай-чи, развлекательные программы и традиционная дискотека.



// Городской Дозор

3 июня, суббота

Главная сцена

12.00 – 13.00 Танцевальная программа «Мини-диско»

14.00 – 15.00 Дуэт бандуристок «124»

15.30 – 16.30 Фольклорный ансамбль «Талица»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

19.00 -20.00 Концерт группы «Євшан зілля»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная Аллея

08.00 – 9.30 Награждение победителей соревнований по роллер спорту

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

15.00 – 18.00 Мастер-класс по петриковской росписи

Французский парк

17.00 – 18.00 Вокальная лаунж программа

19.00 – 20.00 Соло на скрипке

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

14.00 – 15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

4 июня, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 13.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

14.00 – 15.00 Фольклорный ансамбль «3+2»

15.30 – 16.30 Конкурсно-развлекательная программа «Козацькі розваги»

17.30 – 18.30 Концерт коллектива вокального искусства «Рута» ЦДДЮТ № 5

19.00 -20.00 Концерт группы «Folk Classic Band»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная Аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

15.00 – 18.00 Мастер-класс по глиняным свистулькам

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Лазертаг бои

18.00 – 19.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Французский парк

17.00 – 18.00 Популярные мелодии на аккордеоне

19.00 – 20.00 Соло на саксофоне

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

5 июня, понедельник

Главная сцена

13.00 – 14.00 Развлекательная программа для малышей «Мини-диско!»

15.00 – 16.30 Выступление театра оригинального жанра «Дети будущего»

17.00 – 18.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

19.00 -20.00 Конкурсно-развлекательная программа «Лучше всех!»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная Аллея

15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Лазертаг бои

18.00 – 19.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Французский парк

17.00 – 18.30 Соло на гитаре

Ретро парк

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»