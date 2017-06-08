08.06.2017 14:02

В Парке Горького пройдут Дни Литвы

9-11 июня в Центральном парке культуры и отдыха пройдут имени Горького Дни Литвы в Харькове.



// Парк Горького

Ожидается, что в церемонии открытия Дней примет участие президент Литвы Дали Грибаускайте.



Программа мероприятий:



9 июня, пятница

Средневековая площадь

10.00–22.00 Традиционная литовская ярмарка

Главная сцена

16.45–17.00 Официальная церемония открытия Дней Литвы

17.00–18.30 Праздничный концерт

18.30–19.30 Сальса-вечеринка

19.30–21.00 Концерт группы «Dream West»

21.00–22.00 Выступление группы «Biplan»

Ретро-парк

19.00–21.30 Открытое занятие по танго



10 июня, суббота

Средневековая площадь

10.00–22.00 Традиционная литовская ярмарка

Главная сцена

12.00–13.00 Танцевальная программа «Мини диско»

15.00–16.20 Конкурсно-развлекательная шоу-программа «Шуть-show»

16.20–17.00 Концертная программа школы танца “Бегемотики”

17.00–18.30 Развлекательная шоу-программа «Детективное агентство ЗиЛ» творческой студии «Pingwin»

18.30–20.00 Концертная программа «День Европы»

20.00–22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Дикий Запад

18.00–21.00 Сальса вечеринка

Центральная аллея

15.00–18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Логово Билли Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

14.00–15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00–11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00–10.30 Открытое занятие по йоге

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»



11 июня, воскресенье

Главная сцена

14.30–16.00 Конкурсно-развлекательная шоу-программа «Хара-мамбуру»

16.00–17.00 Мюзикл «Хочу в сказку»

17.00–18.30 Развлекательная шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»

19.00–20.00 Концерт кавер группы «On stage»

20.00–22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

15.00–18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке

Логово Билли Кида

12.00–19.00 Лазертаг бои

18.00–19.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00–11.00 Открытое занятие по Тай Чи

09.00–18.00 Всеукраинские соревнования по роллер-спорту «Skate cross kids `17»

Ретро парк

09.00–10.30 Открытое занятие по йоге

14.00–19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»



в программе возможны изменения