В парке Горького пройдет фестиваль красок Холи: программа

Открытые занятия йогой, мастер-классы по латиноамериканским танцам и обсыпки красками. В воскресенье организаторы фестиваля солнца обещают в парке Горького настоящий взрыв эмоций и цветов.
18 июня, воскресенье Фестиваль красок «День Солнца»
Главная сцена
12.00 – 13.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Концерт школы индийского танца «Яджешвари» ХОДДЮТ
15.00 – 15.03 Открытие Дня Солнца. Фейерверк красок
15.03 – 16.00 Концертная программа Центра танцевальных искусств «Scream of soul»
16.00 – 17.30 Открытое занятие по латиноамериканским танцам школы «Salsa Loca»
17.30 – 19.00 Молодежная конкурсная шоу-программа «Shoot show»
18.00 – 18.05 Фейерверк красок
19.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная Аллея
10.00 – 12.00 Открытое занятие по спортивной ходьбе
12.00 – 20.00 Аквагрим
12.00 – 20.00 Мехенди. Роспись хной
12.00 – 20.00 Мастер-класс по надеванию сари
13.00 – 19.00 Начало продажи краски
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.00 – 18.00 Выступление трайбл клана «Full moon»
Французский парк
18.00 – 19.00 Вокальная лаунж программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.30 – 14.30 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»
В программе возможны изменения
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