 
Главная Темы Центральный парк культуры и отдыха В парке Горького пройдет фестиваль красок Холи: программа
14.06.2017  14:45   

В парке Горького пройдет фестиваль красок Холи: программа

Открытые занятия йогой, мастер-классы по латиноамериканским танцам и обсыпки красками. В воскресенье организаторы фестиваля солнца обещают в парке Горького настоящий взрыв эмоций и цветов.


dozor.kharkov.u
Центральный Харьковский парк имени Горького уже известен любовью к иностранным культурам и традициям - европейским, азиатским и не только. Вот и 18 июня все гости парка смогут уже в 5 раз присоединиться к индийскому празднику Солнца, или фестивалю Холи.
 
«На аллее будет очень много мастер-классов для наших гостей. Удивительно, что каждый сможет надеть на себя сари, сфотографироваться в нем и почувствовать себя настоящим индийцем. Кто еще никогда не пробовал нарисовать на себе рисунок хной мехенди, обязательно должен сделать это в этот день. Вся эта программа с мастер-классами начнется в 12 часов и продлится до позднего вечера. Традиционно будет и аквагримм, и прочие увеселения, но также можно будет на алее влиться в танец страйбл», - рассказывает художественный руководитель КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького» Яна Бархатова.
 
Кроме мастер-классов и других мероприятий, будет в парке в воскресенье и традиционное обсыпание красками и состоится оно у главной сцены. В 15:00 и 18:00 организаторы обещают устроить настоящий фейерверк красок.
 
«Больше 600 килограммов краски у нас запланировано на День солнца. Это 9 цветов, все они яркие, все желающие смогут разбрасывать краски на нашей Средневековой площади. Мы очень просим участников фестиваля учитывать, что основная зона парка объявлена зоной без краски. Это означает, что там мы не разбрасываем краску, там гуляют люди, которые не хотят измазаться, а хотят просто посмотреть на классный фестиваль»,- сообщает пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького Андрей Кравченко.
 
Между тем, организаторы обращаются к гостям парка с еще одной просьбой - не приносить на праздник крахмал, муку и другие заменители органических красок. Ведь они могут нанести вред здоровью окружающих людей.

18 июня, воскресенье   Фестиваль красок «День Солнца»
Главная сцена
12.00 – 13.30 Детская шоу-программа «Планета года» творческой студии «Pingwin»
14.00 – 15.00 Концерт школы индийского танца «Яджешвари» ХОДДЮТ
15.00 – 15.03 Открытие Дня Солнца. Фейерверк красок
15.03 – 16.00 Концертная программа Центра танцевальных искусств «Scream of soul»
16.00 – 17.30 Открытое занятие по латиноамериканским танцам школы «Salsa Loca»
17.30 – 19.00 Молодежная конкурсная шоу-программа «Shoot show»
18.00 – 18.05 Фейерверк красок
19.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная Аллея
10.00 – 12.00 Открытое занятие по спортивной ходьбе
12.00 – 20.00 Аквагрим
12.00 – 20.00 Мехенди. Роспись хной
12.00 – 20.00 Мастер-класс по надеванию сари
13.00 – 19.00 Начало продажи краски
15.00 – 18.00 Мастер-класс по ляльке-мотанке
15.00 – 18.00 Выступление трайбл клана «Full moon»
Французский парк
18.00 – 19.00 Вокальная лаунж программа
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
13.30 – 14.30 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!»

В программе возможны изменения

 

Тэги:  холи, фестиваль, харьков, краски
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.04 Центральный парк культуры и отдыха Как в парке Горького красками обсыпались (ВИДЕО) 12.04 Центральный парк культуры и отдыха В центре Харькова вновь будут обсыпаться красками 23.06 Концерты, фестивали Фестиваль красок в Парке Горького  
 
 

Видео

Доверие международных инвесторов. Харьков подписал кредитное соглашение с ЕБРР для покупки новых троллейбусов
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 