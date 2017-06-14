14.06.2017 14:45

В парке Горького пройдет фестиваль красок Холи: программа

Открытые занятия йогой, мастер-классы по латиноамериканским танцам и обсыпки красками. В воскресенье организаторы фестиваля солнца обещают в парке Горького настоящий взрыв эмоций и цветов.



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Центральный Харьковский парк имени Горького уже известен любовью к иностранным культурам и традициям - европейским, азиатским и не только. Вот и 18 июня все гости парка смогут уже в 5 раз присоединиться к индийскому празднику Солнца, или фестивалю Холи.

«На аллее будет очень много мастер-классов для наших гостей. Удивительно, что каждый сможет надеть на себя сари, сфотографироваться в нем и почувствовать себя настоящим индийцем. Кто еще никогда не пробовал нарисовать на себе рисунок хной мехенди, обязательно должен сделать это в этот день. Вся эта программа с мастер-классами начнется в 12 часов и продлится до позднего вечера. Традиционно будет и аквагримм, и прочие увеселения, но также можно будет на алее влиться в танец страйбл», - рассказывает художественный руководитель КП «Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горького» Яна Бархатова.

Кроме мастер-классов и других мероприятий, будет в парке в воскресенье и традиционное обсыпание красками и состоится оно у главной сцены. В 15:00 и 18:00 организаторы обещают устроить настоящий фейерверк красок.

«Больше 600 килограммов краски у нас запланировано на День солнца. Это 9 цветов, все они яркие, все желающие смогут разбрасывать краски на нашей Средневековой площади. Мы очень просим участников фестиваля учитывать, что основная зона парка объявлена зоной без краски. Это означает, что там мы не разбрасываем краску, там гуляют люди, которые не хотят измазаться, а хотят просто посмотреть на классный фестиваль»,- сообщает пресс-секретарь Харьковского центрального парка культуры и отдыха им. М. Горького Андрей Кравченко.