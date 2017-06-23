23.06.2017 13:58

День молодежи в парке Горького: программа

25 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет празднование Дня молодежи.



// Парк Горького

В программе праздника - церемония награждения молодежного и волонтерского актива Харькова, концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальное шоу от школы «All Stars Show», выступление рэпера Артема Лоика и дискотека. Также для молодежи пройдет конкурсная программа с призами.



Праздник состоится с 18:00 до 22:00.



Программа праздника

24 июня, суббота

Главная сцена

13.00 – 14.00 Танцевальная программа для детей «Мини Диско»

14.00 – 15.00 Спектакль «Бременские музыканты» Центра современных искусств «Scream of Soul»

16.00 – 17.00 Концерт детской вокальной группы «Усы»

17.00 – 18.30 Детское шоу «Детективное агентство Зайка и Лис» студии «Pingwin»

19.00 – 20.00 Концерт группы «Take 5»

20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Дикий Запад

18.00 – 21.00 Сальса вечеринка

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

Французский парк

15.00 – 20.00 Открытые мастер-классы по йоге

Логово Билли Кида

12.00 – 19.00 Лазертаг бои

16.00 — 17.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

25 июня, воскресенье

Главная сцена

12.00 – 13.30 Интерактивное шоу «Увлекательная география» творческой студии «Pingwin»

14.30 – 15.30 Концерт струнного квартета «The Kann»

16.00 – 17.30 Конкурс красоты «ТОП Краса Украины 2017»

18.00 – 19.00 Танцевальная программа школы «All stars show»

19.00 – 19.20 Награждение молодежного актива города

19.20 – 19.30 Команда КВН «Любимый город» участники конкурса «Лига смеха» на 1+1

19.30 – 20.00 Концерт артистов телевизионных проектов

20.00 – 20.30 Концерт Артема Лоика

20.30 – 21.00 Конкурсная программа «Shoot show» с призами от партнеров

21.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой

Центральная аллея

15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке

Французский парк

18.00 – 19.00 Концерт группы «Бо и Бро»

Логово Билли Кида

12.00 – 18.00 Лазертаг бои

17.00 — 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»

Спортивные площадки

08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи

Ретро парк

09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге

14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»

16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения