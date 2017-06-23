День молодежи в парке Горького: программа

25 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдет празднование Дня молодежи.
В программе праздника - церемония награждения молодежного и волонтерского актива Харькова, концертная программа с участием творческих коллективов города, танцевальное шоу от школы «All Stars Show», выступление рэпера Артема Лоика и дискотека. Также для молодежи пройдет конкурсная программа с призами.
Праздник состоится с 18:00 до 22:00.
Программа праздника
24 июня, суббота
Главная сцена
13.00 – 14.00 Танцевальная программа для детей «Мини Диско»
14.00 – 15.00 Спектакль «Бременские музыканты» Центра современных искусств «Scream of Soul»
16.00 – 17.00 Концерт детской вокальной группы «Усы»
17.00 – 18.30 Детское шоу «Детективное агентство Зайка и Лис» студии «Pingwin»
19.00 – 20.00 Концерт группы «Take 5»
20.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Дикий Запад
18.00 – 21.00 Сальса вечеринка
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
Французский парк
15.00 – 20.00 Открытые мастер-классы по йоге
Логово Билли Кида
12.00 – 19.00 Лазертаг бои
16.00 — 17.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
25 июня, воскресенье
Главная сцена
12.00 – 13.30 Интерактивное шоу «Увлекательная география» творческой студии «Pingwin»
14.30 – 15.30 Концерт струнного квартета «The Kann»
16.00 – 17.30 Конкурс красоты «ТОП Краса Украины 2017»
18.00 – 19.00 Танцевальная программа школы «All stars show»
19.00 – 19.20 Награждение молодежного актива города
19.20 – 19.30 Команда КВН «Любимый город» участники конкурса «Лига смеха» на 1+1
19.30 – 20.00 Концерт артистов телевизионных проектов
20.00 – 20.30 Концерт Артема Лоика
20.30 – 21.00 Конкурсная программа «Shoot show» с призами от партнеров
21.00 – 22.00 Дискотека с PJ-поддержкой
Центральная аллея
15.00 – 18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке
Французский парк
18.00 – 19.00 Концерт группы «Бо и Бро»
Логово Билли Кида
12.00 – 18.00 Лазертаг бои
17.00 — 18.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Спортивные площадки
08.00 – 11.00 Открытое занятие по Тай Чи
Ретро парк
09.00 – 10.30 Открытое занятие по йоге
14.00 – 19.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00 – 19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!
В программе возможны изменения
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