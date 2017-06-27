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27.06.2017  14:32   

День Конституции в парке Горького: программа

Для гостей парка подготовили концерты ансамблей народных инструментов, а также откроется арт-зона «Флаг Украины».


//centralpark.kh.ua

Программа праздника
Главная сцена
13.00–14.00 Танцевальная программа для детей «Мини Диско»
14.00–15.00 Концерт детских вокальных групп «Кудряшки», «Веснушки», «Битфутики»
15.00–16.30 Концерт ансамбля народных инструментов «3+2»
17.00–18.30 Детское шоу «Детективное агентство Зайка и Лис» студии «Pingwin»
19.00–20.00 Концерт группы «Люїс Керол»
20.00–22.00 Дискотека с PJ-поддержкой и конкурсами
Центральная Аллея
15.00–18.00 Мастер класс по ляльке-мотанке «Пояс дружбы»
15.00–18.00 Face art zone «Флаг Украины»
Французский парк
18.00–19.00 Украинские мелодии на бандуре
Логово Билли Кида
12.00–18.00 Лазертаг бои
14.00–15.00 Музыкальный спектакль «Истории в стиле вестерн»
Ретро парк
14.00–20.00 Танцевальная программа «Танцуют все!»
16.00–19.00 Вокальная программа «Споёмте, друзья!

В программе возможны изменения

Источник:   Парк Горького
 Тэги:  парк горького, харьков
 
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